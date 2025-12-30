(TBTCO) - Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cảnh báo, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ gây thất thu lớn cho ngân sách và làm méo mó môi trường cạnh tranh, phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là thách thức không thể xem nhẹ, cần có giải pháp thiết thực hơn.

Thu nộp ngân sách trên 3.600 tỷ đồng từ xử lý vi phạm

Tại diễn đàn gian lận thương mại trên không gian mạng - Thách thức và giải pháp ngăn chặn, diễn ra chiều ngày 30/12, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay, năm 2025, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều kết quả rõ nét trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với hàng chục nghìn vụ việc bị phát hiện và xử lý trên phạm vi cả nước.

Ông Hoàng Quang Phòng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: AH

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ thống kê trong quý III/2025, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 31.000 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách trên 3.600 tỷ đồng, khởi tố 462 vụ án với 915 đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, vi phạm tiếp tục dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp lý, tăng cường phối hợp liên ngành và bảo vệ doanh nghiệp chân chính. Các vi phạm tập trung ở nhóm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, pháo hoa, hàng không hóa đơn, không chứng từ, vi phạm nhãn hiệu và xuất xứ.

Tại diễn đàn các đại biểu cảnh báo việc hàng giả, hàng kém chất lượng bùng phát trên thương mại điện tử.

Theo Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam cho biết, tình trạng làm giả mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng diễn biến ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng chỉ ra một số biểu hiện phổ biến. Đó là sản phẩm không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ hợp lệ. Bán hàng không niêm yết giá minh bạch, chênh lệch bất thường. Quảng cáo sai công dụng, gây hiểu nhầm và rủi ro cho người tiêu dùng. Tổ chức mô hình kho ảo, tài khoản ảo, địa chỉ ảo để né kiểm tra.

Thách thức và đề xuất gỡ vướng

Tại diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng khẳng định, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ gây thất thu lớn cho ngân sách và làm méo mó môi trường cạnh tranh, mà còn làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là thách thức không thể xem nhẹ trong bối cảnh kinh tế số tăng tốc cần có giải pháp tháo gỡ thực chất hơn.

Về giải pháp ông Hoàng Quang Phòng đề nghị: “Cần hoàn thiện khung pháp lý theo hướng rõ trách nhiệm, rõ chế tài, rõ cơ chế phối hợp. Mọi hành vi gian lận trên không gian mạng phải được nhận diện sớm, xử lý nhanh và công khai minh bạch để bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính.”.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đề xuất, cần có sự phối hợp liên ngành, trụ cột ngăn chặn vi phạm trên không gian mạng.

Có thể kết nối dữ liệu giữa các cơ quan chuyên trách như: Công an, quản lý thị trường, hải quan, doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử. Tăng cường theo dõi giao dịch trực tuyến và truy vết theo dòng dữ liệu. Chia sẻ thông tin nghiệp vụ, cảnh báo sớm giữa các lực lượng

Đại diện VCCI, ông Hoàng Quang Phòng khẳng định, việc Quốc hội thông qua Luật Thương mại điện tử năm 2025 được đánh giá là bước đi chiến lược, góp phần siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh trực tuyến; kiểm soát xuất xứ, chứng từ, quảng cáo sai sự thật; tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và môi trường đầu tư.

“Ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hiệp hội và toàn xã hội. Doanh nghiệp phải chủ động bảo vệ thương hiệu, còn Nhà nước cần tạo lập môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch” - ông Hoàng Quang Phong nhấn mạnh.