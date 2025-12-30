Chủ tịch UBND Đà Nẵng: Dự án chậm triển khai vì vướng mặt bằng là không thể chấp nhận

(TBTCO) - Để đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã chỉ đạo các đơn vào cuộc tháo gỡ, đồng thời khẳng định thời gian đến dự án chậm triển khai, không triển vì vướng mặt bằng là không thể chấp nhận.

Nhiều vướng mắc trong giải ngân

Theo báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 16.400 tỷ đồng; HĐND và UBND thành phố giao hơn 17.600 tỷ đồng, chưa bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung sau ngày 30/9/2025.

Ngay từ đầu năm, thành phố đã phân bổ chi tiết hơn 17.000 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch HĐND thành phố giao; trong đó vốn ngân sách địa phương đạt 100%, vốn ngân sách trung ương đạt 89,5%.

Tính đến ngày 26/12/2025, tổng số vốn đầu tư công giải ngân đạt hơn 11.117 tỷ đồng, bằng 67,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 63% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Đối với kết quả giải ngân các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn có 29 dự án trọng điểm, với kế hoạch vốn đầu tư công theo dự toán giao năm 2025 bố trí là 3.952 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/12 giải ngân đạt 2.312 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch giao.

Năm 2026, Đà Nẵng quyết tâm giải ngân đúng và đủ kế hoạch đề ra.

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh mặt đạt được, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, công tác giải phóng mặt bằng của một số hội đồng giải phóng mặt bằng các phường, xã chưa đáp ứng so với kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt. Một số dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Một số dự án vượt thời gian thực hiện so với quy định và không thể giải ngân kế hoạch vốn 2025.

Ông Võ Nguyên Chương - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chia sẻ, sau thành lập, nhận diện được một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trung tâm đã tăng cường nhân sự từ các ban khu vực hỗ trợ địa phương tập trung tháo gỡ tại các dự án động lực, trọng điểm giúp cải thiện đáng kể hiệu quả giải phóng mặt bằng.

Theo ông Chương, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng một phần xuất phát từ nguyên nhân số hồ sơ phát sinh tại các xã rất cao, trong khi nhân lực thiếu, chưa bảo đảm chất lượng thẩm định, dẫn đến chậm xử lý hồ sơ.

Nỗ lực cao nhất để giải ngân đúng và đủ kế hoạch đề ra

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố là 15.053,723 tỷ đồng (bằng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao).

Cụ thể, vốn ngân sách trung ương, chưa bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 1.257 tỷ đồng. Vốn ngân sách thành phố là hơn 13.796 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tập trung trong nước là 7.146 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất là 5.920 tỷ đồng; nguồn thu xổ số kiến thiết là 400 tỷ đồng; nguồn bội chi ngân sách địa phương là 330 tỷ đồng.

Để đảm bảo mục tiêu kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, Đà Nẵng sẽ triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, xác định đây là khâu then chốt, không có ngoại lệ đối với các dự án đầu tư công.

Đối với các địa phương, chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm đối với từng dự án cụ thể, không báo cáo chung chung. Mỗi dự án vướng mắc mặt bằng phải xác định rõ nguyên nhân, rõ địa chỉ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, việc không tổ chức triển khai dự án, triển khai chậm với lý do vướng giải phóng mặt bằng sẽ không được chấp nhận. Trường hợp dự án chậm tiến độ do năng lực nhà thầu yếu kém, sử dụng vốn tạm ứng không đúng mục đích, không tổ chức thi công khi đã đủ điều kiện, phải kiên quyết xử lý theo quy định; xem xét chấm dứt hợp đồng, đưa vào danh sách không tiếp tục tham gia các gói thầu mới của thành phố, không để kéo dài, dây dưa ảnh hưởng đến tiến độ chung.