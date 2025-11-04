Hải quan khu vực XII chủ động bố trí nhân lực ứng phó với bão Kalmaegi

(TBTCO) - Trước thông tin dự báo cơn bão số 13 (Kalmaegi) đang di chuyển nhanh và có sức gió mạnh, Chi cục Hải quan khu vực XII đã và đang chủ động các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do hoàn lưu bão có thể xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, sáng ngày 4/11/2025, lãnh đạo Chi cục Hải quan XII (được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai việc ứng phó với bão số 13 được dự báo là rất lớn, có thể gây ra mưa lũ...

Bão Kalmaegi được dự báo rất mạnh đang tiến nhanh vào vùng biển nước ta. Nguồn: TTDBKTTV Quốc gia.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo từ khoảng chiều ngày 4/11/2025, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 5,0 - 7,0m. Trong khoảng ngày 5 - 6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12 - 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0 - 10,0m. Biển động dữ dội.

Trước tình hình dự báo nêu trên, lãnh đạo Hải quan khu vực XII cho biết, để chủ động ứng phó với gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Hải quan khu vực XII yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến của cơn bão, kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão trong khu vực phạm vi đơn vị mình.

Các đơn vị phân công công chức, người lao động kiểm tra đóng chốt tất cả các cửa sổ, cửa ra vào tại khu vực phòng làm việc của đơn vị và cửa hành lang, cúp cầu dao điện trong phòng làm việc khi hết giờ. Rà soát, kiểm tra, có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản, tài liệu. Đối với các đơn vị làm việc tại trụ sở toà nhà Chi cục, phối hợp với văn phòng (bộ phận kỹ thuật toà nhà) kiểm tra chìa khoá dự phòng tại đơn vị, đảm bảo sử dụng khi cần thiết.

Đội Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai theo dõi sát tình hình diễn biến của cơn bão, tập trung cao cho công tác phòng, chống lũ lụt vàmưa bão; có biện pháp phòng, chống hiệu quả, hạn chế thiệt hại. Phối hợp với các đơn vị kiểm tra tất cả các vị trí tại trụ sở Chi cục, đặc biệt tại các cửa xung yếucủa trụ sở, khắc phục ngay hạng mục chưa đảm bảo an toàn.

Triển khai phương án “4 tại chỗ” (bao gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) tại trụ sở Chi cục khi cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền.

Hải quan khu vực XII yêu cầu hải quan cửa khẩu/ ngoài cửa khẩu căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão tại đơn vị mình như tại Chi cục nêu trên, đặc biệt là triển khai phương án "4 tại chỗ"

​Đội Kiểm soát hải quan tổ chức triển khai việc đưa phương tiện ca nô, xuồng tuần tra đi tránh bão an toàn...