Hải quan khu vực XII đối thoại phát triển hợp tác doanh nghiệp năm 2025

(TBTCO) - Ngày 24/10/2025, Chi cục Hải quan khu vực VII tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp năm 2025.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai; cùng hơn 120 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động trên địa bàn ba tỉnh Lào Cai - Điện Biên - Lai Châu… tham gia hội nghị

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần cầu thị, hợp tác và đồng hành của cơ quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu “Tạo thuận lợi thương mại - Nâng cao năng lực cạnh tranh - Phát triển bền vững khu vực cửa khẩu”.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị năm nay là cơ quan hải quan đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ứng dụng trí tuệ nhân tại (AI) để tuyên truyền Luật Hải quan và Luật Thuế GTGT đến cộng đồng doanh nghiệp. Giới thiệu các điểm mới trong văn bản pháp luật hải quan, chính sách thuế, nội dung đánh giá tuân thủ và cảnh báo rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin nhanh chóng, trực quan và dễ hiểu.

Hải quan khu vực VII giới thiệu “Chatbot AI hỗ trợ doanh nghiệp”. Ảnh: CTV

Đặc biệt, đơn vị đã ra mắt “Chatbot AI hỗ trợ doanh nghiệp”, công cụ giúp tra cứu chính sách, mã HS, quy trình thủ tục và thuế suất trực tuyến 24/7, đồng thời tự động hóa một số khâu nghiệp vụ, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và tăng tính minh bạch. Bên cạnh đó, mô hình phòng họp không giấy tờ, báo cáo video số hóa, camera giám sát tập trung và seal định vị GPS tiếp tục được duy trì, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý hải quan, hướng tới mục tiêu xây dựng “Hải quan số - Hải quan thông minh”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nông Phi Quảng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VII khẳng định “Doanh nghiệp là trung tâm - Hải quan là bạn đồng hành, phục vụ. Mọi ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp là nguồn thông tin quý báu giúp cơ quan hải quan tiếp tục hoàn thiện, đổi mới và nâng cao hiệu quả phục vụ”.

Các doanh nghiệp tham dự hội nghị đã nêu nhiều kiến nghị tập trung vào việc hoàn thiện quy trình, thủ tục hải quan; tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa; hướng dẫn cụ thể về hoàn thuế và chứng từ xuất nhập khẩu; đồng thời đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kéo dài thời gian làm việc tại cửa khẩu trong những giai đoạn cao điểm về lượng hàng hoá.

Đề nghị cơ quan hải quan hướng dẫn cụ thể về hoàn thuế đối với một số lô hàng thuộc diện được hoàn; tăng cường trao đổi thông tin qua kênh trực tuyến, đặc biệt qua hệ thống chatbot và cổng dịch vụ công để giảm thời gian đi lại.

Các ý kiến nêu trên đã được đại diện lãnh đạo Hải quan khu vực VII và các phòng chuyên môn hải quan giải đáp cụ thể, rõ ràng, đồng thời ghi nhận các kiến nghị vượt thẩm quyền để tổng hợp, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan hoặc báo cáo cấp trên xem xét tháo gỡ. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp cũng đánh giá cao tinh thần cầu thị, chuyên nghiệp của lực lượng hải quan - xem đây là cầu nối quan trọng giúp môi trường đầu tư tại Lào Cai, Điện Biên và Lai Châu ngày càng minh bạch, hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Lào Cai cũng chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế địa phương.