(TBTCO) - Vào hồi 11 giờ ngày 24/10/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải Quan khu vực VIII, tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 8 kg bạc.

Cụ thể, tổ công tác đã kiểm tra đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1995, trú tại khu 4, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, mang Giấy thông hành số Y0859705.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật vụ vận chuyển trái phép 8 kg bạc. Ảnh: CTV

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận 14 túi nilon màu trắng bên trong chứa các hạt kim loại hình cầu, màu trắng, đều là bạc. Tuấn cho biết được một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) thuê vận chuyển toàn bộ số bạc này qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, với tiền công 700.000 đồng.

Sau khi đồng ý, Tuấn được người phụ nữ này đưa đến một nhà kho gần Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) để nhận hàng và được hướng dẫn cách giấu số bạc vào bắp đùi và trong giày đang mang. Khi Tuấn làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.