(TBTCO) - Chiều ngày 6/10/2025, Cục Hải quan cho biết, đã chủ trì bắt giữ 4.998 chiếc điện thoại di động các nhãn hiệu và 2.550 đôi giầy trẻ em nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ.

Ngày 18/7/2025, Cục Hải quan có Công văn số 15405/CHQ - ĐTCBL về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2025, Đội kiểm soát chống buôn lậu số 4 (Đội 4) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã thu thập, đánh giá xác định trọng điểm, chủ trì, phối hợp với Đội kiểm soát ma túy số 3 (Đội 7) và Phòng Thu thập thông tin tình báo và Giám sát hải quan trực tuyến (Phòng 2) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các hải quan cửa khẩu trên địa bàn quản lý đã kiểm tra và bắt giữ 4.998 chiếc điện thoại di động các nhãn hiệu và 2.550 đôi giầy trẻ em nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ được vận chuyển trong các lô hàng quá cảnh.

Lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ giày có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CHQ

Cụ thể, ngày 30, 31/7/2025, Đội 4 chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH TM&DV W.T, phát hiện 88 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng không thể hiện xuất xứ. Ngày 8/8/2025, Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty với mức phạt tiền hơn 33 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Ngày 16, 17/9/2025, Đội 4 chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Chi cục Hải quan Khu vực XVII) kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH MTV B.P.G. Ảnh: CHQ

Tiếp đó, ngày 16 - 17/9/2025, Đội 4 chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH MTV B.P.G đăng ký ngày 11/9/2025 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. Hàng hóa theo khai báo là “Lưới đánh cá xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%”. Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện: 2.540 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng; 2.550 đôi giầy trẻ em nghi vấn giả mạo các nhãn hiệu Louis Vuitton; Adidas.

Ngày 23 - 24/9/2025, Đội 4 tiếp tục chủ trì phối hợp với Hải quan Bình Hiệp tiến hành kiểm tra thực tế đối với lô hàng quá cảnh của Công ty CP tiếp vận và TMQT PYK đăng ký ngày 16/9/2025 tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. Hàng hoá khai báo là “Quần áo bằng vải tổng hợp xuất xứ Trung Quốc, mới 100%”. Kết quả kiểm tra thực tế phát hiện 2.360 chiếc điện thoại di động nghi vấn đã qua sử dụng các nhãn hiệu Iphone, OPPO, HONOR.