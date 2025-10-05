(TBTCO) - Chiều ngày 5/10, Cục Hải quan phát đi công điện chỉ đạo các đơn vị trong ngành khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ động ứng phó với cơn Bão số 11 (Bão Matmo) đang tiến nhanh vào nước ta, dự báo sẽ gây ra mưa gió lớn ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, Bắc bộ...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, bão Matmo sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Khu vực ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10 (62 - 102 km/h), giật cấp 11 - 12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Theo dự báo, bão Matmo là cơn bão có diễn biến phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguồn: BTT

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 11h sáng 5-10, tâm bão Matmo đang ở cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 335 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149 km/h), giật cấp 16.

Để kịp thời phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, Cục Hải quan yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia; Công điện của Thủ tưởng Chính phủ (nếu có) và Ban Chi đạo phòng chống thiên tai. Chủ động trong công tác dự báo tình hình; căn cứ đặc điểm của địa bàn cơ sở triển khai ngay các kế hoạch, phương án bảo đảm tốt công tác an ninh, trật tự với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Thứ hai, tập trung cao cho công tác phòng chống bão và lũ lụt; khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của mưa bão; triển khai các phương án "4 tại chỗ" (bao gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); chủ động phối hợp với các ban ngành của địa phương trong phòng chống bão, cứu nạn, cứu hộ; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra.

Thứ ba, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn trụ sở làm việc, nhà kho, tàu thuyền và các công trình khác; có phương án đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc và hàng hóa; yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, đưa phương tiện tàu thuyền đi tránh bão an toàn.

Thứ tư, tuân thủ hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị chuẩn bị đảm bảo đối phó với mưa, bão, lũ gây ra đổi với các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị chia cắt dài ngày./.