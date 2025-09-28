Hải quan khu vực X, XI chủ động bố trí nhân lực ứng phó với bão Bualoi

(TBTCO) - Trước thông tin dự báo cơn bão số 10 (Bualoi) đang di chuyển nhanh và có sức gió mạnh, Chi cục Hải quan khu vực X và Chi cục Hải quan khu vực XI đã và đang chủ động các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do hoàn lưu bão có thể xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên địa bàn.

Hải quan khu vực X triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ"

Trao đổi với phóng viên vào ngày 28/9/2025, đại diện Chi cục Hải quan khu vực X (được giao địa bàn quản lý tỉnh Thanh Hoá và Sơn La) cho biết, thực hiện các chỉ đạo của chính quyền địa phương và Cục Hải quan, đơn vị đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động trong công tác dự báo tình hình, căn cứ đặc điểm của địa bàn cơ sở triển khai ngay các kế hoạch, phương án đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để kịp thời ứng phó, không để bị động, bất ngờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Ảnh: TL

Hải quan khu vực X chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức tại địa phương hướng dẫn cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc và vật tư, y tế thông dụng, đảm bảo đối phó với mưa, bão, lũ gây ra đối với các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị chia cắt dài ngày.

Trong đó, tập trung cao cho công tác phòng chống bão và lũ lụt; khẩn trương triển khai đồng bộ công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” (bao gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai có thể gây ra.

Đội Kiểm soát Hải quan đảm bảo an toàn cho tàu HQ15-91-36 đang neo đậu trên biển chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn trụ sở làm việc, nhà kho, tàu thuyền và các công trình khác; có phương án đảm bảo an toàn cho máy móc, thiết bị, công cụ làm việc,...của đơn vị đảm bảo hoạt động của đơn vị được thông suốt.

Hải quan khu vực XI, tập trung nhân lực cửa khẩu, cảng biển chống bão

Tại Chi cục Hải quan khu vực XI (quản lý địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh) cũng bố trí nhân lực tổ chức theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu bão có thể gây ra nhằm chủ động công tác phòng chống bão trong phạm vi đơn vị quản lý.

Đồng thời, bố trí đủ lực lượng, quán triệt, phân công công chức, nhân viên trong đơn vị thực hiện công tác phòng chống lụt bão, kiểm tra đóng chốt tất cả các cửa sổ, cửa ra vào, cửa hành lang tại khu vực phòng làm việc của đơn vị và ngắt điện trong phòng làm việc khi hết giờ.

Rà soát, kiểm tra có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản, tài liệu, kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, fax...) đảm bảo hoạt động thông suốt phục vụ công tác bảo cáo hoặc chỉ đạo kịp thời.

Công chức Hải quan Cửa Lò (Chi cục Hải quan khu vực XI) giám sát hàng hóa trên hệ thống giám sát thông báo kịp thời cho DN tránh trú bão an toàn cho người và tài sản. Ảnh: Bùi Nụ

Đặc biệt, Chi cục Hải quan khu vực XI yêu cầu Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Nậm Cắn, Thanh Thủy theo dõi, nắm chắc tình hình mưa bão, sạt lở tại các tuyến đường quốc lộ để thông báo, cảnh báo cho doanh nghiệp chủ động các phương án di chuyển hàng hóa, phương tiện và con người.

Các đơn vị Hải quan cảng Cửa Lò, cảng Vũng Áng, cảng Xuân Hải kịp thời bố trí lực lượng trực, kiểm tra trụ sở, tài sản… phối hợp với các lực lượng chức năng thông báo và hướng dẫn tàu, thuyền neo đậu, tránh trú bão, đảm bảo kịp thời, an toàn cho người và tài sản.