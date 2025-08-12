(TBTCO) - Chiều ngày 12/8, Chi cục Hải quan khu vực X đã tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025, có sự tham gia của đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và hơn 200 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Minh Đức - Chi cục trưởng Hải quan khu vực X cho hay, đơn vị luôn kiên định với phương châm: “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ - Lấy cải cách làm động lực phát triển”, góp phần cùng chính quyền địa phương kiến tạo môi trường kinh doanh thân thiện, thuận lợi, minh bạch, công bằng và hiệu quả, thúc đẩy kinh tế trên địa bàn, tạo động lực để các doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh.

Ông Dương Minh Đức- Chi cục trưởng Hải quan khu vực X phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phong Nhân

Tại hội nghị, đại diện Hải quan khu vực X đã phổ biến, tuyên truyền một số văn bản pháp luật, trọng tâm là những điểm mới trong chính sách pháp luật, thủ tục hành chính mới ban hànhliên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu, lĩnh vực thuế như: Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH14; Luật thuế 90/2025/QH15; các Nghị định về phân cấp, phân quyền theo chính quyền địa phương 2 cấp để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt và thực hiện hiệu quả.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu ý kiến về thủ tục hải quan- thuế. Ảnh: Phong Nhân

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, nhiều ý kiến đã chia sẻ thẳng thắn những khó khăn, vướng mắc còn gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan như: thủ tục gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất; nguyên phụ liệu, thuế GTGT cho sản phẩm kim loại; thủ tục nhập khẩu nguyên phụ liệu từ thị trường trong nước; xuất nhập khẩu tại chỗ; lỗi đường truyền và hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan...

Đại diện Hải quan khu vực X, ông Trần Văn Tráng - Phó Chi cục trưởng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, những kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp và cử đại diện các đơn vị thuộc Chi cục trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, giải đáp thỏa đáng cho các doanh nghiệp ngay tại hội nghị./.