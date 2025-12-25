Chi đoàn Vụ I, Bộ Tài chính lan tỏa tinh thần sẻ chia nơi vùng cao Lai Châu

(TBTCO) - Thông qua hành trình về nguồn và các hoạt động an sinh xã hội tại Lai Châu, tuổi trẻ Vụ I Bộ Tài chính tiếp tục làm sâu sắc công tác giáo dục truyền thống, gắn phong trào Đoàn với nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt chính trị của đoàn viên thanh niên Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I), hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), ngày 24/12/2025, Chi đoàn Vụ I, Bộ Tài chính đã tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Lai Châu. Chuyến đi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị và hun đúc tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi đoàn Vụ I còn gắn hành trình về nguồn với các hoạt động an sinh xã hội cụ thể, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ ngành Tài chính đối với cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn.

Chi đoàn Vụ I trao các phần quà đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm trường ở Lai Châu. Ảnh: Đức Thanh.

Trong ngày, Chi đoàn đã tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ba điểm trường gồm Trường Chảng Phàng, Trường Sàng Ma Phi và Trường Can Hồ, dành cho các em học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở đang học tập tại địa phương.

Hoạt động trao quà diễn ra trong không khí ấm áp, nhận được sự đón nhận và hưởng ứng tích cực từ phía nhà trường và phụ huynh học sinh. Đại diện Ban giám hiệu cùng các bậc phụ huynh đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chi đoàn Vụ I vì sự quan tâm thiết thực, kịp thời và đầy trách nhiệm dành cho các em học sinh vùng khó khăn.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, song chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia và động viên tinh thần, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tương thân tương ái của cán bộ, đoàn viên ngành Tài chính.

Ban Lãnh đạo nhà trường và đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận lẵng hoa tươi thắm của Chi đoàn Vụ I. Ảnh: Đức Thanh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh – Bí thư Chi đoàn Vụ I cho biết, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt, Chi đoàn rất vinh dự khi được trực tiếp có mặt tại các điểm trường vùng cao để thăm hỏi, giao lưu và gửi tặng những phần quà nhỏ tới các em học sinh.

Theo đồng chí, đây là hoạt động mang ý nghĩa sẻ chia, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, đồng thời là dịp để đoàn viên, thanh niên thấu hiểu hơn những khó khăn, vất vả của các em học sinh nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Bí thư Chi đoàn cũng nhấn mạnh, những món quà được trao tặng tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng gửi gắm trong đó là sự quan tâm, tình cảm chân thành và mong muốn tiếp thêm động lực để các em học sinh thêm vững tin trên con đường học tập. Tuổi trẻ Vụ I hy vọng rằng, dù điều kiện học tập và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn luôn chăm ngoan, nỗ lực học hỏi, giữ vững niềm tin và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai của chính mình.

Nhân dịp này, Chi đoàn Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt cũng đã gửi lời cảm ơn trân trọng tới chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, cùng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được tổ chức chu đáo, an toàn và đạt được những kết quả tích cực.

Chuỗi hoạt động tại Lai Châu không chỉ để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng đoàn viên, thanh niên Vụ I, mà còn góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm và hình ảnh của tuổi trẻ ngành Tài chính trong việc chung tay vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của xã hội.

Một số hình ảnh khác tại chương trình: