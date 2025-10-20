Hải quan khu vực X đồng hành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Hải quan khu vực X luôn tạo thuận lợi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, hỗ trợ, lắng nghe và sẵn sàng phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đảm bảo hoạt động vận hành theo chính quyền địa phương 2 cấp

Thực hiện Quyết định số 2019/QĐ-BTC ngày 11/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, từ ngày 1/7/2025, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực X gồm 2 tỉnh Thanh Hóa và Sơn La, trụ sở đặt tại tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức, Hải quan khu vực X gặp khó khăn do địa bàn quản lý rộng, các đơn vị cách xa trụ sở chính. Cụ thể, Hải quan Sơn La cách trụ sở chi cục hơn 350 km, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập cách trụ sở Chi cục gần 300 km, Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo và cửa khẩu Tén Tằn cách trụ sở chi cục 200 km.

Trong bối cảnh nêu trên, ông Lê Xuân Cương - Phó Chi cục trưởng Hải quan khu vực X cho hay, đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện các nội dung công việc liên quan để ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Hải quan khu vực X đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng, tạo đà giúp đơn vị vững bước phát triển, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2025.

Cán bộ Hải quan khu vực X hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: CTVAH

Trong quá trình triển khai hoạt động của bộ máy mới theo chính quyền địa phương 2 cấp, Hải quan khu vực X luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cục Hải quan và chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý, cùng sự quan tâm phối hợp từ các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các dấu mốc quan trọng là, ngày 3/7/2025, đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị và quyết định về công tác cán bộ để có thể bắt tay ngay vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định và chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đảm bảo tính liên tục, thông suốt đối với hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn quản lý.

Đôn đốc thu vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh Trong tháng 10/2025, Hải quan khu vực X quyết liệt đôn đốc các đơn vị phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2025 theo pháp lệnh của Thủ tướng Chính phủ và Cục Hải quan giao; chủ động nắm bắt tình hình biến động của các nguồn thu để xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2026 sát thực tế. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 134/2024/NĐ-CP (ngày 21/10/2024) của Chính phủ về chính sách tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.

Ngày 8/8/2025, Hải quan khu vực X tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp đến, ngày 12/8/2025, tổ chức thành công Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2025 với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, đơn vị chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thủ tục hải quan điện tử, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian thông quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan, do đó luôn nhận được sự ủng hộ, đồng tình và hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả từ cộng đồng doanh nghiệp.

"Với nỗ lực vượt bậc, đến nay, Hải quan khu vực X đã cơ bản vận hành thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo tính liên tục đối với hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn quản lý (Thanh Hóa và Sơn La). Công chức và người lao động ổn định về tư tưởng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; an ninh chính trị nội bộ được giữ vững" - ông Lê Xuân Cương khẳng định.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để tăng thu ngân sách

Từ nay đến cuối năm 2025, tình hình thế giới được dự báo tiếp tục biến động phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, trong đó có địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La. Vì thế, nhiệm vụ thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Mục tiêu của Hải quan khu vực X là tiếp tục tích cực vận động, thu hút doanh nghiệp tham gia làm thủ tục xuất nhập khẩu tại đơn vị, qua đó góp phần tăng cường nguồn thu ngân sách cho địa phương và Nhà nước.

Hải quan khu vực X khẳng định sẽ đồng hành, hỗ trợ và lắng nghe, sẵn sàng phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp.

Cụ thể, đơn vị sẽ phân tích, phân loại doanh nghiệp dựa trên mặt hàng, địa điểm làm thủ tục để lập kế hoạch làm việc trực tiếp và tiếp cận các doanh nghiệp tiềm năng; chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình thủ tục, chế độ, chính sách pháp luật về hải quan; thực hiện các loại báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định; trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan cho các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu.

Đề cập tiến độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao năm 2025, lãnh đạo Hải quan khu vực X chia sẻ, tính đến ngày 14/10/2025, đơn vị đã thu ngân sách hơn 16.394 tỷ đồng, đạt trên 91% chỉ tiêu pháp lệnh Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng). Trong đó, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 16.376 tỷ đồng; riêng số thu từ dầu thô nhập khẩu của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt hơn 13.058 tỷ đồng, chiếm hơn 79% tỷ trọng số thu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm hoàn thành và thu vượt chỉ tiêu được giao năm 2025, Hải quan khu vực X tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu bằng các biện pháp cụ thể.

Theo đó, đơn vị tăng cường rà soát hồ sơ, tài liệu về công tác miễn, giảm, hoàn thuế và hạch toán trên hệ thống kế toán thuế, góp phần thu đúng, thu đủ các khoản thu thuế, phí và lệ phí hải quan vào ngân sách. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tham vấn, xác định trị giá, rà soát các trường hợp có rủi ro về trị giá để chuyền thông tin cho Phòng Quản lý rủi ro và Công nghệ thông tin theo quy định.