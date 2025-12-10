(TBTCO) - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) tổ chức các Phiên chào giá thuê vận chuyển sản phẩm cụ thể như sau:

1. Thông tin phiên chào giá

1.1 . Phiên chào giá: thuê vận quặng Kẽm ô xít từ Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn -TMC về Phân xưởng Luyện kim màu II.

- Quy cách: hàng rời

- Khối lượng dự kiến: 6.000 tấn

1.2. Phiên chào giá: thuê vận chuyển quặng kẽm ô xít từ bãi chứa của công trường sản xuất Suối Teo xuống đến kho tại khu vực mặt bằng Lũng Cháy thuộc Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn -TMC.

- Quy cách: hàng rời

- Khối lượng dự kiến: 6.000 tấn

1.3. Phiên chào giá: thuê vận chuyển Tinh quặng kẽm sun fua từ Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC về Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.

- Quy cách: hàng rời

- Khối lượng dự kiến: 6.600 tấn

1.4. Phiên chào giá: thuê vận chuyển Quặng kẽm sunfua từ Công trường khai thác Phân xưởng Cúc Đường về sân ga Phân xưởng tuyển khoáng Làng Hích.

- Quy cách: hàng rời

- Khối lượng dự kiến: 11.500 tấn

1.5. Phiên chào giá: thuê vận chuyển vận chuyển quặng Chì oxit nguyên khai.

- Quy cách: hàng rời

- Khối lượng dự kiến: 12.000 tấn

1.6. Phiên chào giá: thuê vận chuyển quặng nguyên khai mỏ Thiếc gốc Núi Pháo.

- Quy cách: hàng rời

- Khối lượng dự kiến: 15.600 tấn

2. Thời gian tổ chức chào giá: 15h00' ngày 22/12/2025 tại Văn phòng TMC (địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

3. Thời gian vận chuyển: Dự kiến từ tháng 01/2026 đến hết tháng 6/2026 (khối lượng vận chuyển theo kế hoạch hàng tháng của TMC).

4. Thời gian, địa điểm phát Hồ sơ mời tham gia chào giá:

Trong giờ làm việc từ 08h00’ngày 12/12/2025 đến 16h00’ngày 19/12/2025 (trừ ngày nghỉ), tại Phòng Kế hoạch Kinh tế TMC (địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời Quý khách hàng là các doanh nghiệp có năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam tham gia chào giá./.