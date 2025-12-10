(TBTCO) - Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức Phiên chào giá mua Hóa chất tuyển, Tấm dương cực phục vụ sản xuất vào hồi 16h00' ngày 19/12/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh theo pháp luật tham gia chào giá để chào bán toàn bộ chủng loại, số lượng hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên đơn hàng, số lượng và quy cách hàng hóa:

(*) Hóa chất tuyển đầu năm 2026.

(*) Tấm dương cực (Pb+Ag+Ca).

- Chủng loại, quy cách, số lượng và chất lượng: (chi tiết tại hồ sơ mời chào giá).

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong từng bộ Hồ sơ mời chào giá.

3. Thời gian, địa điểm phát Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 13h00’ ngày 10/12/2025 đến 16h00’ ngày 18/12/2025 (trừ ngày Chủ nhật), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h30 ngày 19/12/2025.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Báo Tài chính Đầu tư, thông báo trên trang mạng điện tử website www.vinacomin.vn và website www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimico từ ngày phát hành đến hết ngày 19/12/2025./.