(TBTCO) - Ngày 1/10/2025, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ gửi thư động viên, thăm hỏi tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Hải quan cùng người thân và gia đình trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão Bualoi gây ra tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa bàn trọng yếu, nơi lực lượng Hải quan đang làm nhiệm vụ.

Công chức Hải quan Cửa Lò (Chi cục Hải quan khu vực XI) giám sát hàng hóa trên hệ thống, thông báo kịp thời cho doanh nghiệp tránh trú bão an toàn cho người và tài sản. Ảnh: Bùi Nụ

Trong thư, Lãnh đạo Cục Hải quan biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị ứng phó sự cố, phòng chống thiên tai của các đơn vị Hải quan trong những ngày qua. Đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc đến các đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Hải quan cùng người thân và gia đình của các đồng chí tại các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, để chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với những diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới, trong thư, Lãnh đạo Cục Hải quan bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tập trung cao độ cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả sau ảnh hưởng của bão lũ; tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết và các chỉ đạo về phòng chống thiên tai của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài chính và Cục Hải quan.