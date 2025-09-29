Hải quan khu vực XIII: Tinh gọn bộ máy, đảm bảo thông quan hàng hóa

(TBTCO) - Đến cuối tháng 9/2025, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã thực hiện 2 đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Quyết định 382/QĐ-BTC và Quyết định 2019/QĐ-BTC, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Trong những tháng còn lại của năm 2025, đơn vị tập trung vào nhiệm vụ thu ngân sách.

Đáp ứng yêu cầu chính quyền địa phương 2 cấp

Chia sẻ về quá trình sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, ông Ngô Thương, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Hải quan khu vực XIII cho hay, đơn vị đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện tinh gọn bộ máy, không để ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hải quan khu vực XIII tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: TL

Chi cục Hải quan khu vực XIII được thành lập theo Quyết định số 382/QĐ-BTC (ngày 26/2/2025), được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2019/QĐ-BTC (ngày 11/6/2025) của Bộ Tài chính. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Hải quan khu vực XIII có địa bàn quản lý trên 2 tỉnh là Lâm Đồng và Khánh Hòa, trụ sở chính đặt tại Khánh Hòa.

Cụ thể, đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần thứ nhất (tháng 3/2025), Hải quan khu vực XIII được thành lập trên cơ sở sáp nhập Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa và Cục Hải quan tỉnh Bình Định, địa bàn quản lý 4 tỉnh (Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định).

Đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần thứ hai khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), Hải quan khu vực XIII được Bộ Tài chính điều chỉnh địa bàn quản lý hải quan trên 2 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng với cơ cấu tổ chức gồm 14 đơn vị thuộc chi cục.

Hiện nay, bộ máy của Hải quan khu vực XIII được tinh gọn với hơn 200 công chức và người lao động, được sắp xếp, bố trí hợp lý.

Ông Ngô Thương chia sẻ, trong quá trình sắp xếp, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Địa bàn quản lý của Hải quan khu vực XIII rất rộng, trải dài (cửa khẩu đường biển, đường bộ, khu công nghiệp, khu chế xuất, cửa khẩu, sân bay quốc tế), phức tạp về điều kiện tự nhiên và hạ tầng giao thông, đặc biệt ở các khu vực có cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở, vùng ven biển hoặc vùng sâu, vùng xa, địa hình phân tán.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hải quan khu vực XIII luôn bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục Hải quan để thực hiện. Đơn vị thành lập Tổ giải đáp vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức phù hợp với năng lực, sở trường công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bố trí công chức, nhất là tại các Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu làm việc thường xuyên, liên tục để đảm bảo việc thông quan hàng hóa, hành khách, phương tiện vận tải được diễn ra thuận lợi, liên tục 24/7.

Tiếp tục quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức

Trong thời gian tới, Hải quan khu vực XIII tiếp tục quan tâm việc bố trí công việc, nhà ở công vụ, điều kiện đi lại của công chức, người lao động. Theo ông Ngô Thương, đến nay, toàn bộ công chức, người lao động thuộc Hải quan khu vực XIII sau khi sắp xếp đã được bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực và vị trí việc làm.

Cán bộ, công chức Hải quan khu vực XIII được sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực và vị trí việc làm. Ảnh: HQKV XIII

Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; không có trường hợp cán bộ, công chức bị gián đoạn công việc hoặc không được sắp xếp vị trí sau khi tinh gọn bộ máy.

Chi cục đã bố trí đầy đủ chỗ ở công vụ cho công chức, người lao động được điều động đến công tác tại các đơn vị xa nhà. Nhà công vụ được trang bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt cơ bản (điện, nước, an ninh…); bố trí phương tiện đi lại hoặc hỗ trợ một số chi phí theo quy chế chi tiêu nội bộ của chi cục. Qua đó, đảm bảo ổn định về tổ chức, tư tưởng, giúp cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đỗ Như Thế - công chức Hải quan Cam Ranh, Khánh Hòa cho biết, ông là một trong 8 cán bộ, công chức được điều chuyển từ Hải quan Bình Định về công tác tại Khánh Hòa. Các cán bộ, công chức có gia đình ở Bình Định (cũ) được điều chuyển đến Khánh Hòa công tác đều có chung khó khăn là phải di chuyển xa nhà hơn 250 km, 1 đến 2 tuần mới về thăm nhà, ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình, phát sinh chi phí đi lại, sinh hoạt. Tuy nhiên, họ đều rất nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao và gắn bó với ngành.

“Chúng tôi mong muốn Nhà nước sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ công chức, người lao động công tác xa nhà, như hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở... để có thể yên tâm công tác lâu dài” - ông Đỗ Như Thế bày tỏ.