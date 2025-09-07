Hải quan Khu vực XIII: Đồng bộ các biện pháp tăng tốc thu ngân sách

(TBTCO) - Hải quan khu vực XIII đã sắp xếp ổn định bộ máy, đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách tính đến tháng 9 giảm so với cùng kỳ. Vì vậy, đơn vị sẽ đẩy mạnh giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2025.

Nhiều khó khăn ảnh hưởng đến thu ngân sách

Theo quyết định của Bộ Tài chính, trước thời điểm 30/6/2025, Chi cục Hải quan khu vực XIII quản lý địa bàn 4 tỉnh gồm: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Từ ngày 1/7/2025, đơn vị quản lý địa bàn 2 tỉnh mới là Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Trước tình hình thay đổi về tổ chức bộ máy trong toàn ngành Hải quan, ngay trong tháng 7/2025, Hải quan khu vực XIII đã nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức, thực hiện hiệu quả theo mô hình tổ chức bộ máy mới và tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2025, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Cùng với đó, công tác đôn đốc, xử lý nợ đọng được quan tâm thực hiện với hơn 6,8 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Ảnh minh hoạ.

Năm 2025, Hải quan khu vực XIII được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 4.235 tỷ đồng (theo Quyết định 1524/QĐ-TTg ngày 6/12/2024). Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2025 cho đơn vị là 4.480 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trung Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, số thu ngân sách của đơn vị từ đầu năm đến nay chưa đạt như kỳ vọng. Thống kê đến cuối tháng 8/2025, đơn vị thu ngân sách đạt hơn 2.057 tỷ đồng, đạt hơn 48% so với dự toán giao, đạt 45,92% so với chỉ tiêu phấn đấu; giảm 36,39%, tương ứng giảm 1.176,61 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, từ nay đến cuối năm 2025, Hải quan khu vực XIII chú trọng việc xây dựng và phát triển hải quan thông minh, hải quan số, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hải quan. Tiếp tục phối hợp với Ban Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Cục Hải quan vận hành, đảm bảo an toàn an ninh hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn, đường truyền thông suốt phục vụ cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu sau khi triển khai hệ thống hải quan theo mô hình tổ chức bộ máy mới từ ngày 1/7/2025.

Nguyên nhân thu ngân sách giảm do số thu từ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu giảm mạnh. Cụ thể là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ nhập 1 lô dầu Diesel 0,001% với tổng số tiền thuế nộp ngân sách là 21,3 tỷ đồng, giảm 97,46% tương đương giảm 817,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, số thu từ mặt hàng nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá chỉ đạt 140,94 tỷ đồng, giảm 34,04% (tương đương giảm 72,73 tỷ đồng); mặt hàng than đá thu được 583,06 tỷ đồng, giảm 17,58% (tương đương giảm 124,37 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nguồn thu tại địa bàn tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) là từ mặt hàng than đá, dầu nhập khẩu, bột Zircon xuất khẩu cũng giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do, một số công ty trên địa bàn bị ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại và theo nhu cầu mua bán của thị trường nên ít phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng dầu. Cụ thể số thu từ mặt hàng dầu nhập khẩu đến nay chỉ đạt 5,93 tỷ đồng, giảm 161,99 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Đồng bộ giải pháp tăng thu ngân sách

Đề cập đến mục tiêu trọng tâm trong những tháng cuối năm 2025, ông Nguyễn Trung Phong chia sẻ, cùng với việc tiếp tục ổn định tổ chức đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu để phấn đấu đạt dự toán giao.

Trong đó, Hải quan khu vực XIII sẽ chỉ đạo cho hải quan cửa khẩu và hải quan ngoài cửa khẩu giải quyết các thủ tục hải quan nhanh chóng, đúng quy định; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tăng cường nắm thông tin các dự án sắp được triển khai trên địa bàn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục để chủ đầu tư đăng ký, làm thủ tục tại các hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu thuộc địa bàn chi cục quản lý. Đồng thời, đơn vị quyết liệt thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Hải quan.

Đặc biệt, đơn vị cũng tăng cường phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp. Tiếp tục quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Trong tháng 7 và đầu tháng 8/2025, đơn vị cũng đã tổ chức hội nghị ký biên bản ghi nhớ cho 10 doanh nghiệp tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan. Đồng thời, Hải quan khu vực XIII tiếp tục quán triệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản quy định về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ pháp luật…

Thiết thực tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, ngày 31/7/2025, Hải quan khu vực XIII nhanh chóng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025. Trong đó, đơn vị tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan).

Hải quan khu vực III tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đồng thời, thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hải quan kịp thời, nhanh chóng đến người dân và doanh nghiệp thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa… Tiếp tục rà soát, tham gia đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, gắn kết với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.