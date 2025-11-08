(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng và Cục Thuế, ngày 5/11, Thuế tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 2020/KH-CBA phát động “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, đây là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi cho người nộp thuế.

Đợt cao điểm được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh từ ngày 1/11 đến 30/12/2025, tập trung tại các khu vực có nhiều hộ kinh doanh khoán, chợ truyền thống, tuyến phố thương mại và khu vực buôn bán sôi động.

Thuế tỉnh Cao Bằng phát động “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi, chủ động áp dụng phương pháp kê khai, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh việc đảm bảo 100% hộ đủ điều kiện được chuyển đổi, ngành Thuế Cao Bằng còn cam kết giải đáp toàn bộ vướng mắc của người nộp thuế trong vòng 24 giờ, tổ chức hướng dẫn trực tiếp và trực tuyến qua các kênh như Etax Mobile, chatbot, đường dây nóng, Zalo và Facebook Fanpage.

Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, phương châm hành động xuyên suốt là “Rõ đầu mối - Rõ trách nhiệm - Không phát sinh chi phí -Minh bạch, thống nhất”, giúp người nộp thuế kê khai và nộp thuế điện tử dễ dàng, hoàn toàn miễn phí.

Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp để thống nhất chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp phục vụ quản lý thuế.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng với thông điệp: “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Kế hoạch được triển khai trong 8 tuần, gồm các giai đoạn: chuẩn bị thể chế và tập huấn; rà soát, phân loại và hướng dẫn hộ kinh doanh; theo dõi, giám sát tiến độ; tổng hợp, đánh giá và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết quả thực hiện, tỷ lệ hộ chuyển đổi và danh sách khen thưởng sẽ được công khai trên Trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh Cao Bằng, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua và ý thức tuân thủ pháp luật thuế trong cộng đồng.