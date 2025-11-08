Quảng Ninh nâng cao tính minh bạch trong quản lý đất đai

(TBTCO) - Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực trong việc cải cách công tác quản lý đất đai, với mục tiêu nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Các chính sách và chiến lược quản lý đất đai của tỉnh không chỉ tập trung vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng và quy hoạch đất đai, mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và nhà đầu tư.

Quy hoạch đất đai là cơ sở cho phát triển bền vững

Công tác quy hoạch đất đai luôn là một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh đã thực hiện một loạt các chính sách và quyết định liên quan đến quy hoạch, nhằm tạo ra một hệ thống quy hoạch đất đai rõ ràng và đồng bộ.

Từ năm 2021, Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, với tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định quan trọng để cụ thể hóa phương hướng phát triển không gian của tỉnh. Tỷ lệ phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đạt trên 80%, và hiện vẫn còn 126 đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đang được triển khai, trong đó có 5 đồ án đã hoàn thành và 121 đồ án vẫn đang được thực hiện. Những quyết định này góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng trọng điểm tại tỉnh.

Từ năm 2022 đến 2025, tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra 278 dự án, thu hồi 28 dự án. Ảnh T.D

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh cũng đã thực hiện nhiều hoạt động kiểm tra, thanh tra các dự án đất đai, nhằm xử lý các dự án không đúng tiến độ hoặc vi phạm quy định về sử dụng đất. Từ năm 2022 đến 2025, tỉnh đã kiểm tra 278 dự án, thu hồi 28 dự án với tổng diện tích lên đến 366,18ha. Điều này thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, tạo môi trường minh bạch và lành mạnh cho các nhà đầu tư.

Quản lý đất đai không chỉ là công tác hành chính mà còn là một yếu tố quan trọng giúp tỉnh Quảng Ninh thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Tính đến tháng 9/2025, tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) cho các khu công nghiệp với diện tích đạt 650ha, nâng tổng diện tích GPMB lũy kế lên 3.007ha. Các khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng trên diện tích 1.469,22ha và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, với tỷ lệ lấp đầy đạt 73,31%.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc quản lý quỹ đất ven biển và chống san lấp trái phép. Các quy định bảo vệ hệ sinh thái biển và rừng cũng đã được tỉnh thực hiện nghiêm túc, nhằm đảm bảo phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác quản lý đất đai tại Quảng Ninh là việc thực hiện công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thủ tục hành chính liên quan. Các thông tin này được công khai rộng rãi, giúp người dân và nhà đầu tư nắm bắt được các quy định, từ đó giảm thiểu những sai sót trong việc thực hiện các thủ tục đất đai.

90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Để nâng cao tính minh bạch và hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, Quảng Ninh đã triển khai chiến dịch "90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai", một chiến dịch mang tính chất bước đột phá trong công tác quản lý đất đai. Chiến dịch này bắt đầu từ tháng 9/2025 và sẽ kéo dài đến tháng 11/2025, với mục tiêu làm sạch và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu đất đai tại tỉnh.

Chiến dịch này không chỉ đơn thuần là việc số hóa các hồ sơ đất đai mà còn là công cuộc cải cách hành chính, giúp giảm thiểu các thủ tục rườm rà, nâng cao tính chính xác và minh bạch trong việc xử lý các giao dịch đất đai. Các cơ quan chức năng đã thực hiện việc rà soát và thu thập thông tin về các thửa đất, đặc biệt là đất ở và nhà ở, với mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời kết nối các dữ liệu này với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo ông Phan Thanh Nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh: "Việc dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và cập nhật chính xác sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, giảm thiểu các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh. Hơn thế nữa, một hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch và đáng tin cậy sẽ tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trên địa bàn tỉnh."

Tính đến ngày 20/10/2025, tỉnh Quảng Ninh đã thu thập được hơn 33.000 dữ liệu thửa đất và đã số hóa gần 180.000 hồ sơ. Các địa phương cũng đã chủ động vào cuộc, với nhiều khu vực đạt tỷ lệ thu thập và số hóa cao, như phường Hà An và phường Việt Hưng, nơi đã hoàn thành gần như 100% công tác này.

Một yếu tố quan trọng để chiến dịch đạt được thành công chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Các cơ quan như công an, văn phòng đăng ký đất đai, và các tổ công tác cơ sở đã phối hợp với nhau để đảm bảo quy trình thu thập, xử lý và làm sạch dữ liệu diễn ra một cách nhanh chóng và chính xác.

Triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh CTV

Đặc biệt, trong chiến dịch này, lực lượng Công an đóng vai trò then chốt trong việc xác thực thông tin giữa cơ sở dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư, giúp loại bỏ những sai sót và trùng lặp. Sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và sự chủ động của người dân trong việc cung cấp thông tin đã tạo ra một không khí làm việc khẩn trương và trách nhiệm.

Để chiến dịch đạt được hiệu quả cao nhất, công tác tuyên truyền đã được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp. Hơn 9.500 lượt tuyên truyền đã được thực hiện, giúp tiếp cận gần 2,74 triệu lượt người dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú như các cơ quan báo chí, truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội, người dân đã nắm rõ mục đích và lợi ích của việc số hóa dữ liệu đất đai.

Sự tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp trong việc cung cấp và xác thực thông tin là một yếu tố quan trọng giúp chiến dịch đạt được thành công. Cùng với các cơ quan chức năng, người dân đã tạo ra một môi trường minh bạch, thúc đẩy tiến trình số hóa và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.