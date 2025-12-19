Đồng Tháp chi gần 336 tỷ đồng đầu tư dự án xói lở bờ biển Gò Công

(TBTCO) - Tỉnh Đồng Tháp vừa có Quyết định phê duyệt dự án xói lở bờ biển Gò Công (đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ), tỉnh Tiền Giang.

Dự án xói lở bờ biển Gò Công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư gần 336 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 281 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách địa phương đầu tư. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm (năm 2025 đến 2028).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng công trình nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, bảo đảm an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai; phát triển bền vững tiềm năng du lịch, kinh tế biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ an ninh quốc phòng của tỉnh.

Ảnh minh họa

Dự án gồm 2 hạng mục là tuyến đê giảm sóng và sửa chữa mặt đê hiện hữu. Trong đó, tuyến đê giảm sóng có quy mô đầu tư gồm: Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn), với chiều dài khoảng trên 5.700m; đoạn 2 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía nam kéo dài về phía cửa Tiểu) dài khoảng 1.000m.

Theo thiết kế, đê giảm sóng có kết cấu rỗng bằng cấu kiện bê-tông cốt thép đặt xa bờ lắp ghép lại thành tuyến đê giảm sóng. Hạng mục sửa chữa mặt đê hiện hữu có chiều dài 2.500m, chiều rộng mặt đê 7,5m./.