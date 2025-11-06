(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 10 tháng năm nay của tỉnh Quảng Ninh đạt 69.117 tỷ đồng, vượt 25% so với dự toán Trung ương giao, tương đương 121% so với dự toán tỉnh giao và tăng 57% so với cùng kỳ năm 2024.

Một trong những yếu tố đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh là thu nội địa, với con số ấn tượng 54.285 tỷ đồng, đạt 145% so với dự toán Trung ương giao, 137% so với dự toán tỉnh giao và tăng mạnh 89% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa vẫn là điểm sáng nổi bật trong ngân sách tỉnh, đặc biệt là thu từ tiền sử dụng đất, đạt 22.274 tỷ đồng, vượt 405% so với dự toán. Đáng chú ý, riêng thu từ các dự án lớn như Hạ Long Xanh và Công viên Đại Dương đã đóng góp rất lớn vào kết quả thu ngân sách, với thu từ dự án Hạ Long Xanh đạt 15.786 tỷ đồng và thu từ dự án Công viên Đại Dương đạt 2.904 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch ban đầu.

Ngoài ra, thu từ thuế và phí trong 10 tháng đầu năm đạt 32.011 tỷ đồng, hoàn thành đúng dự toán của Trung ương và đạt 94% dự toán của tỉnh giao.

Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13.655 tỷ đồng, hoàn thành 77% dự toán, tuy nhiên giảm 10% so với cùng kỳ năm 2024. Sự giảm sút này có thể là do tác động của chính sách điều chỉnh thuế và biến động thị trường quốc tế, ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu.

10 tháng năm 2025, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Ninh đạt 13.655 tỷ đồng.

Các khoản thu góp phần vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh trong 10 tháng đạt 21.167 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù mức tăng trưởng không quá mạnh mẽ, nhưng đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Quảng Ninh vẫn duy trì được sự ổn định và phát triển trong bối cảnh khó khăn chung. Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách của tỉnh đạt 20.516 tỷ đồng, tương đương 70% dự toán, cho thấy tỉnh đã sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính trong việc triển khai các dự án và chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến, trong hai tháng cuối năm 2025, tổng thu ngân sách của tỉnh sẽ đạt khoảng 13.049 tỷ đồng, nâng tổng thu cả năm lên khoảng 82.166 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 51% so với dự toán Trung ương giao và 46% so với dự toán của tỉnh.

Kế hoạch thu ngân sách của tỉnh cho năm 2026 được đặt ra với mục tiêu tổng thu đạt 73.900 tỷ đồng, và giai đoạn 2026-2028, tổng thu dự kiến sẽ đạt 202.254 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự lạc quan và quyết tâm của tỉnh trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền vững trong tương lai, thông qua các chính sách tài chính, thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ.

Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về thu ngân sách, Quảng Ninh cũng ghi nhận những kết quả khả quan trong lĩnh vực doanh nghiệp. Tính đến ngày 30/10/2025, toàn tỉnh đã có 3.241 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng doanh nghiệp mới thành lập đạt 1.991, tương đương 99,55% kế hoạch năm 2025, tăng 28,7% so với năm 2024. Các doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch và thương mại, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Về lĩnh vực đầu tư công, Quảng Ninh đã thực hiện giải ngân được 6.105 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 32% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 28/10/2025 là 16.754 tỷ đồng, cao hơn 4.848 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Tỉnh dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân thêm 6.400 tỷ đồng, đưa tổng vốn giải ngân năm 2025 lên khoảng 12.500 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.

Ngoài ra, Quảng Ninh còn chú trọng đẩy mạnh các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án trong nước. Tính đến tháng 10 năm nay, tỉnh đã phê duyệt 320 dự án đầu tư trong nước, tăng 473% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 240.264 tỷ đồng. Trong hai tháng cuối năm 2025, tỉnh dự kiến tiếp tục hoàn thiện thủ tục cho 7 dự án trọng điểm và các dự án khác với tổng vốn thu hút khoảng 263.053 tỷ đồng.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tỉnh đã thu hút được 528,65 triệu USD, tương đương 13.460 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch năm. Trong hai tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho khoảng 10-12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt từ 400-440 triệu USD.

Trong liên kết vùng, Quảng Ninh đã tích cực triển khai một số cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế liên kết với các địa phương trong khu vực. Tỉnh đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Khu kinh tế Vân Đồn, với mục tiêu tạo ra động lực phát triển bền vững cho khu vực.

Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đang triển khai các thỏa thuận hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, bao gồm các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ cửa khẩu, logistics, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực, nhằm thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực.

Những kết quả trên cho thấy Quảng Ninh đã và đang thực hiện thành công các chiến lược phát triển kinh tế, khẳng định vai trò là một trong những địa phương đi đầu trong việc thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đồng thời duy trì sự ổn định và tăng trưởng bền vững trong tương lai.