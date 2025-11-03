(TBTCO) - Việc phát triển các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và năng lượng bền vững tại Quảng Ninh không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh mà còn là yếu tố then chốt để thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh sẽ phát triển 5 khu kinh tế (KKT) với tổng diện tích lên tới 375.171 ha và 23 khu công nghiệp (KCN) với diện tích 18.842,56 ha. Những khu kinh tế trọng điểm như KKT ven biển Vân Đồn và Quảng Yên, cùng các KKT cửa khẩu Móng Cái, Hoành Mô - Đồng Văn và Bắc Phong Sinh, đang từng bước hình thành, phát triển mạnh mẽ.

Khu Công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Y.L

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã có 10 dự án KCN được triển khai, với tổng diện tích lên đến 3.913 ha, thu hút 173 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 9.285,4 triệu USD và 50.279,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy các KCN hiện nay chỉ đạt 57,87%, điều này cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng cần khai thác trong việc thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng.

Quá trình phát triển các KKT, KCN, CCN và bảo đảm an ninh năng lượng tại Quảng Ninh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất tích cực. Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là việc phát triển các KKT, KCN trở thành những trung tâm sản xuất công nghiệp, dịch vụ và logistics quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP.

Các dự án công nghệ cao trong các KCN đang dần đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng của các sản phẩm. Trong lĩnh vực năng lượng, Quảng Ninh đã có sự chuyển mình rõ rệt với việc giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn than, thay vào đó là gia tăng sử dụng năng lượng sạch và tái tạo, như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và khí tự nhiên hóa lỏng. Các dự án trọng điểm, tiêu biểu như Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, đang được đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực KKT, KCN, CCN và đảm bảo an ninh năng lượng trong ngày 3/11, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực trên đã nhấn mạnh rằng các KKT, KCN là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Với tầm nhìn chiến lược của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ông Khắng yêu cầu Tổ công tác cần phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy các lĩnh vực này phát triển, đặc biệt là việc định vị lại các lợi thế riêng có của các KKT.

Đối với KKT cửa khẩu Móng Cái, ông Khắng đặc biệt chú trọng đến việc thúc đẩy hợp tác biên giới, để tận dụng tối đa lợi thế về vị trí địa lý của khu vực này. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế, chính sách, và xây dựng các khu vực phát triển đặc khu như Vân Đồn cần được triển khai mạnh mẽ hơn. Đây sẽ là nền tảng để phát triển một mô hình kinh tế hiện đại, theo xu hướng thế giới, đồng thời xây dựng hạ tầng logistics và cảng biển tại các KKT ven biển Quảng Yên.

Một trong những vấn đề cấp bách được ông Khắng đề cập là việc hỗ trợ chuyển đổi các KCN, CCN truyền thống sang các khu công nghiệp công nghệ cao, sinh thái và chuyên ngành. Đây là những khu vực sản xuất thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao, sẽ giúp tỉnh phát triển bền vững và thu hút đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Ngoài việc phát triển hạ tầng cơ bản như giao thông, điện, thủy lợi và đô thị, ông Khắng cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các khu công nghiệp. Ngoài ra, các chủ đầu tư KCN cần chủ động hơn trong việc hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là xây dựng các khu nhà ở công nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.