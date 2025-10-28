Quảng Ninh thu hút hơn 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước vào các khu kinh tế, khu công nghiệp

(TBTCO) - Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư trong nước (DDI) vào các khu công nghiệp (KCN) và KKT trên địa bàn đạt 90.085 tỷ đồng, chiếm hơn 90% tổng vốn thu hút. Đây được xem là điểm sáng nổi bật khi nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan quốc tế.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư thu hút của toàn tỉnh Quảng Ninh trong 9 tháng năm 2025 đạt 98.509,5 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cả năm 2024. Trong đó, vốn FDI chỉ đạt 330,8 triệu USD (tương đương 8.424,6 tỷ đồng) bằng 19,9% so với năm 2024. Số liệu cho thấy dù môi trường quốc tế còn nhiều thách thức, nhưng doanh nghiệp trong nước vẫn thể hiện vai trò chủ lực, góp phần giữ đà tăng trưởng đầu tư cho địa phương.

Tính đến hết quý III/2025, Quảng Ninh đã cấp mới 29 dự án, gồm 14 dự án DDI (dự án của nhà đầu tư trong nước) với tổng vốn 84.033,9 tỷ đồng và 15 dự án FDI trị giá 180,3 triệu USD (tương đương 4.537,6 tỷ đồng). Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh 115 dự án khác nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và bảo đảm tiến độ triển khai. Kết quả này khẳng định khu vực doanh nghiệp trong nước đang đóng vai trò trung tâm trong phát triển công nghiệp, đặc biệt ở các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thân thiện môi trường và tiết kiệm tài nguyên.

Nhà máy ô tô Thành Công tại Quảng Ninh được khánh thành và đi vào hoạt động kể từ tháng 3/2025

Để đạt được kết quả ấn tượng này, Quảng Ninh đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời rà soát năng lực các chủ đầu tư hạ tầng KCN. Tỉnh xây dựng danh mục chi tiết các dự án trọng điểm, phân bổ chỉ tiêu thu hút đầu tư theo từng giai đoạn và triển khai mô hình xúc tiến đầu tư khép kín, từ thủ tục cấp phép đến hỗ trợ sau đầu tư.

Trong 9 tháng, Quảng Ninh đã làm việc trực tiếp với hơn 50 đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội hợp tác; tổ chức nhiều buổi làm việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nước; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư quốc tế qua các sự kiện như Diễn đàn Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch tại Brussels (Bỉ) và Hội thảo Xúc tiến đầu tư Việt Nam 2025 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Song song với việc thu hút vốn, tỉnh cũng tập trung chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ phát triển công nghiệp: rà soát quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phát triển nhà ở công nhân, hệ thống cấp điện - nước, xử lý nước thải, rác thải và hạ tầng giao thông kết nối. Đây được coi là nền tảng quan trọng để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và bền vững.

Trong năm, Quảng Ninh đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư cho nhiều dự án lớn như Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng – giải trí Monbay Vân Đồn, KCN Đông Triều, Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp tại Vân Đồn và Khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn 1. Đặc biệt, Nhà máy ô tô Thành Công đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ tháng 3/2025, đánh dấu bước tiến mới của tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

Với sự bứt phá của khu vực kinh tế trong nước cùng chiến lược điều hành linh hoạt, Quảng Ninh đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư năng động hàng đầu miền Bắc, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, thông minh và bền vững./.