Quảng Ninh: Thu hút đầu tư nhờ tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi

(TBTCO) - Quảng Ninh đang nổi lên như một điểm sáng trong việc thu hút đầu tư nhờ vào chiến lược tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi. Bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tỉnh đã thực hiện hàng loạt cải cách về hạ tầng, thủ tục hành chính, cùng với những chính sách mạnh mẽ để nâng cao tính cạnh tranh và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Môi trường kinh doanh thuận lợi

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chính là việc tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và hiệu quả. Trong những năm qua, tỉnh đã tiến hành cải cách hành chính toàn diện, giảm thiểu thủ tục phức tạp và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình đầu tư.

Quảng Ninh đã hoàn thiện 47 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đưa 100% thủ tục lên xử lý trên môi trường mạng, trong đó có 14 thủ tục trực tuyến toàn trình, 33 thủ tục trực tuyến một phần. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian mà còn tăng cường tính minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ, tạo ra niềm tin mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp xúc trực tiếp với các nhà đầu tư để giải quyết những vướng mắc về thủ tục, thuế, hải quan. Những biện pháp này đã giúp Quảng Ninh tạo ra môi trường đầu tư ổn định, công bằng và thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài).

Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức gặp mặt doanh nghiệp.

Giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh ghi dấu ấn đặc biệt trong thu hút đầu tư, với tổng số 150 dự án mới được cấp phép, 90 dự án điều chỉnh tăng vốn vào các KCN, KKT, tổng vốn thu hút gần 324.000 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với giai đoạn 2015-2020 và đạt 280% mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bên cạnh đó, để đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể phát triển bền vững, Quảng Ninh không chỉ tập trung vào cải cách hành chính mà còn xây dựng các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ. Tỉnh chú trọng phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, hỗ trợ các ngành công nghệ cao, công nghiệp xanh và công nghiệp sạch. Các chính sách này tạo ra một sân chơi công bằng và hấp dẫn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư vào các lĩnh vực phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bùi, Tổng Giám đốc điều hành đối ngoại kiêm Giám đốc Phát triển thị trường năng lượng mới Tập đoàn Texhong tại Việt Nam, cho rằng: Chiến lược phát triển công nghiệp thời gian qua của Quảng Ninh đã đạt được những kết quả tích cực nhờ có môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi; thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết nhanh, gọn, từ đó đã tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư lớn, sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế Quảng Ninh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông

Quảng Ninh không chỉ chú trọng đến việc cải cách thủ tục hành chính mà còn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hạ tầng giao thông. Việc xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại giúp kết nối chặt chẽ các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và các tuyến giao thông quan trọng của tỉnh. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng cạnh tranh trong thị trường quốc tế.

Tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án giao thông lớn như nâng cấp Quốc lộ 4B, tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long, và các tuyến đường ven biển. Đây đều là những công trình trọng điểm, tạo ra những hành lang kinh tế mới, kết nối mạnh mẽ với các tỉnh thành khác và quốc tế. Đặc biệt, việc phát triển hệ thống logistics, bao gồm kho bãi, trạm trung chuyển, và các điểm tập kết hàng hóa, giúp giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh đang thúc đẩy phát triển các mô hình công nghiệp sạch, công nghệ cao. Ảnh T.D

Bên cạnh đó, Quảng Ninh chú trọng phát triển các khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là các khu công nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường. Các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, cùng với những hỗ trợ về mặt hạ tầng đã giúp tỉnh thu hút được các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI vào các khu công nghiệp. Việc cải thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các mô hình công nghiệp sạch, công nghệ cao đã giúp tỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững.

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến việc thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo. Các khu công nghiệp như KCN Việt Hưng, KCN Đông Mai, Sông Khoai đã trở thành các điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn lớn, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động và đóng góp quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Một yếu tố quan trọng giúp Quảng Ninh duy trì môi trường đầu tư thuận lợi chính là việc chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa - xã hội. Tỉnh đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao và các dịch vụ công cộng để tạo ra môi trường sống lý tưởng cho người dân và các nhà đầu tư. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đời sống của người dân mà còn làm cho Quảng Ninh trở thành một địa phương hấp dẫn đối với các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng môi trường làm việc ổn định, chất lượng cao.

KCN Sông Khoai đang trở thành các điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn lớn. Ảnh Y.L

Nhờ vào những nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tổng vốn thu hút FDI vào tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2025 đã đạt gần 318,5 triệu USD. Điều này chứng tỏ Quảng Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế bền vững trong tương lai.

Tại buổi tiếp các nhà đầu tư quốc tế mới đây, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh xác định việc thu hút đầu tư từ các tập đoàn là yếu tố then chốt, do đó tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành, kiến tạo môi trường đầu tư tốt cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư.