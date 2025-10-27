(TBTCO) - Nhờ lãi từ đầu tư cổ phiếu, Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế 9 tháng năm 2025 ở mức hơn 145 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ 2024 và vượt xa chỉ tiêu cả năm.

Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Nhà Đà Nẵng; mã Ck: NDN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 9,3 tỷ đồng và gần 4,1 tỷ đồng, tiếp tục đà “teo tóp” so với các quý trước khi Công ty không có các dự án gối đầu.

Tuy nhiên, tổng doanh thu quý III/2025 ghi nhận tăng vọt nhờ đạt 105,74 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi (113%) so với cùng kỳ. Theo giải trình từ công ty, kết quả đột biến này chủ yếu đến từ diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán, giúp lợi nhuận tài chính tăng mạnh trong kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2025, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 20 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 7,8 tỷ đồng, giảm 61,7%. Trong khi đó, doanh thu tài chính tăng 39% lên mức 137 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, NDN còn được hoàn nhập hơn 53 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư, nhiều hơn tổng các chi phí tài chính khác cộng lại.

Kết quả, Nhà Đà Nẵng báo lãi sau thuế hơn 145 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp 3,5 lần cùng kỳ. Kết quả này đã vượt xa so với mục tiêu lợi nhuận 44,3 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Trong kế hoạch năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 61,59 tỷ đồng (giảm 32,2%) và lợi nhuận sau thuế 44,31 tỷ đồng (tăng 22,5% so với 2024). Tuy nhiên, chỉ sau 9 tháng, Nhà Đà Nẵng đã hoàn thành 327,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm, vượt xa kỳ vọng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty đạt 1.308,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 777,31 tỷ đồng (59,4% tổng tài sản); bất động sản đầu tư đạt 262,3 tỷ đồng (20%); và các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 129,1 tỷ đồng (9,9%).

Khoản đầu tư chứng khoán hiện ở mức 491,53 tỷ đồng, giảm 10,5% so với đầu năm, tương đương 37,6% tổng tài sản. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá chứng khoán giảm mạnh từ 49,2 tỷ đồng xuống chỉ còn 9,21 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của Nhà Đà Nẵng khá đa dạng, gồm hơn 23 mã cổ phiếu, tập trung lớn vào các doanh nghiệp đầu ngành như: HPG (95,4 tỷ đồng), VHM (92,7 tỷ đồng), VCG (44,16 tỷ đồng), PVT (31,9 tỷ đồng), BSR (30,7 tỷ đồng), GMD (25,59 tỷ đồng) và DGC (25,3 tỷ đồng).

Tại Đại hội cổ đông thường niên hồi đầu năm, mục tiêu trọng tâm của Công ty trong năm 2025 chủ yếu bao gồm hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn hộ Monarchy Block B. Đồng thời, mở bán các căn hộ còn lại, tùy thuộc vào mức độ hồi phục của thị trường bất động sản; đầu tư nội thất và cho thuê các căn hộ chưa bán thuộc dự án Monarchy B; Đầu tư vào thị trường chứng khoán để hưởng lợi tối đa từ chu kì tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025 - 2026 và xem xét sử dụng đòn bẩy tài chính một cách an toàn để gia tăng lợi nhuận nếu thị trường cho phép.

Đặc biệt, hoàn tất các thủ tục xin phép, và cấp phép cho Dự án chung cư 13 Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng) cùng tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, hoặc mua lại quỹ đất từ các đối tác bất động sản uy tín, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Tuy vậy, tới cuối tháng 9/2025, chi phí sản xuất dở dang ở các dự án bất động sản của NDN chỉ vỏn vẹn 2,1 tỷ đồng./.