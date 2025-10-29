Quảng Ninh thu ngân sách đạt hơn 67.900 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2025

(TBTCO) - Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng năm 2025 của tỉnh đạt 67.960 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Trung ương giao, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 của tỉnh tăng 15,33% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 10 tháng tăng 16,17%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò đầu tàu với mức tăng tháng 10 đạt 36,46%, đưa mức tăng 10 tháng lên 34,16%.

Khu vực dịch vụ - du lịch cũng sôi động trở lại, doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng hơn 18%, lượng khách du lịch đạt 1,32 triệu lượt (tăng 17%), doanh thu đạt 4.113 tỷ đồng (tăng 26%). Tính chung 10 tháng, tỉnh đón hơn 18,4 triệu lượt khách, thu về gần 48.400 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tăng hơn 10%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 67.960 tỷ đồng, vượt 23% dự toán Trung ương giao và tăng tới 54% so với năm 2024.

Trong lĩnh vực đầu tư, riêng tháng 10, tỉnh thu hút hơn 6.000 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách. Tính đến hết tháng 10, tổng vốn đầu tư trong nước đạt hơn 204 nghìn tỷ đồng (tăng gấp 10,5 lần cùng kỳ), vốn FDI đạt 528,65 triệu USD, tương đương 13.460 tỷ đồng.

Tháng 10, Quảng Ninh ước đón 1,32 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 4.113 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa và con người được triển khai đồng bộ. Nhiều dự án lớn được tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu san lấp, tạo động lực cho tăng trưởng cuối năm. Quảng Ninh cũng đẩy mạnh quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, cùng tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ tháng 10/2025 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng và 10 tháng năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận những kết quả nổi bật, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu GRDP cả năm đạt 12,5% theo Nghị quyết Chính phủ, phấn đấu đạt 14% theo kế hoạch của tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu này, quý IV/2025 Quảng Ninh cần tăng trưởng ít nhất 14,25%, đây là một thách thức lớn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống.

Chủ tịch Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, khai thác hiệu quả các nguồn thu và tiếp tục thực hiện các nghị quyết chiến lược để tạo động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, triển khai thí điểm mô hình kinh tế ban đêm tại các địa phương nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần đưa Quảng Ninh bứt phá mạnh mẽ trong những tháng cuối năm./.