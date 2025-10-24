Cảng Quảng Ninh lợi nhuận tăng trưởng ổn định trong quý III năm 2025

(TBTCO) - Báo cáo tài chính quý III năm 2025 của Cảng Quảng Ninh cho thấy sự ổn định trong tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước, dù tình hình kinh tế chung có phần khó khăn.

Cảng Quảng Ninh (mã Ck: CQN) vừa công bố kết quả tài chính quý III năm 2025, cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong lợi nhuận và doanh thu. Lợi nhuận sau thuế của công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả tích cực, đặc biệt trong bối cảnh ngành vận tải biển và logistics toàn cầu đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố tác động bên ngoài.

Trong quý III năm 2025, Cảng Quảng Ninh đạt doanh thu hơn 157 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với mức 140 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức tăng trưởng doanh thu không quá nổi bật, nhưng đây vẫn là kết quả hợp lý trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng hóa và dịch vụ cảng biển có sự chững lại do ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 25,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, một sự gia tăng rõ rệt. Mức tăng lợi nhuận cao hơn doanh thu có thể được lý giải bởi khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả và việc tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh của công ty.

Kết quả kinh doanh quý III của Cảng Quảng Ninh

Trong khi đó, các chi phí hoạt động cũng có sự gia tăng nhẹ, chủ yếu là chi phí đầu tư vào hạ tầng và công nghệ. Việc kiểm soát được chi phí đầu tư này giúp công ty duy trì tỷ lệ lợi nhuận ổn định, điều này có thể là yếu tố quan trọng giúp Cảng Quảng Ninh bảo vệ được sự ổn định tài chính của mình trong các giai đoạn kinh tế khó khăn.

Cảng Quảng Ninh tiếp tục tập trung vào việc cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án nâng cấp cảng biển và kho bãi. Các khoản đầu tư này được cho là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của công ty nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường và các đối tác vận tải. Tuy nhiên, việc mở rộng hạ tầng cũng đòi hỏi một nguồn lực tài chính không nhỏ và có thể chịu ảnh hưởng bởi những biến động của nền kinh tế.

Công ty cũng chú trọng đến việc phát triển các dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức để tăng cường khả năng cạnh tranh. Các dịch vụ này sẽ giúp Cảng Quảng Ninh không chỉ duy trì được lượng khách hàng hiện tại mà còn mở rộng được thị trường, đặc biệt là các tuyến vận tải quốc tế. Đây là một yếu tố quan trọng, khi việc phát triển các dịch vụ này giúp công ty giảm sự phụ thuộc vào doanh thu từ các hoạt động cảng biển thuần túy.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Cảng Quảng Ninh duy trì hiệu quả hoạt động chính là việc ứng dụng công nghệ vào quản lý cảng biển và logistics. Công ty đã đầu tư vào các phần mềm quản lý thông minh và thiết bị tự động hóa trong quá trình xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa. Điều này giúp giảm chi phí vận hành và tăng cường năng suất lao động. Tuy nhiên, việc triển khai các hệ thống công nghệ hiện đại cũng đòi hỏi Cảng Quảng Ninh phải có chiến lược đầu tư hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận từ những khoản chi này.

Việc áp dụng công nghệ vào quản lý kho bãi cũng giúp Cảng Quảng Ninh cải thiện khả năng theo dõi và kiểm soát hàng hóa, mang lại tiện ích cho khách hàng và đối tác. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của các giải pháp này vẫn phụ thuộc vào sự triển khai và bảo trì liên tục của các hệ thống công nghệ, điều này đòi hỏi công ty phải đầu tư thêm nguồn lực và nhân lực trong tương lai.

Cảng Quảng Ninh duy trì một cơ cấu tài chính ổn định, với tổng tài sản ước tính vào cuối tháng 9 năm 2025 đạt hơn 465 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính của công ty cho thấy mức nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức hợp lý, cho phép công ty duy trì thanh khoản tốt và giảm thiểu rủi ro tài chính. Tuy nhiên, công ty vẫn phải đối mặt với các yếu tố rủi ro từ thị trường, bao gồm biến động giá nhiên liệu, sự thay đổi trong chính sách của các quốc gia có liên quan đến giao thương, và các yếu tố từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với một cơ cấu tài chính ổn định và chính sách quản lý rủi ro tốt, Cảng Quảng Ninh vẫn duy trì được sự linh hoạt trong việc đối phó với các thay đổi từ thị trường. Tuy nhiên, công ty cần phải tiếp tục cải thiện khả năng quản lý rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh các yếu tố kinh tế vĩ mô và tác động từ đại dịch có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến ngành.

Trong tương lai, Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án phát triển hạ tầng và mở rộng các dịch vụ logistics và vận tải. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ hiện đại và tối ưu hóa các quy trình vận hành vẫn sẽ là trọng tâm trong chiến lược phát triển của công ty.