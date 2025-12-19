Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số triển khai nhiệm vụ 2026

(TBTCO) - Ngày 19/12/2025, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả quan trọng mà Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (Cục CNTT&CĐS) cùng các đơn vị trong toàn hệ thống Tài chính đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 của Chính phủ, Nghị quyết số 214/NQ-CP tại Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đồng bộ và có chiều sâu. Cục CNTT&CĐSđã tham mưu, trình Bộ ban hành đầy đủ, đúng kế hoạch, đúng thời gian các văn bản pháp lý và tạo nền tảng CNTT thống nhất trong Bộ Tài chính, làm cơ sở cho triển khai CNTT, chuyển đổi số của ngành như: Chiến lược chuyển đổi số, Chiến lược dữ liệu Bộ Tài chính đến năm 2030; Khung kiến trúc số Bộ Tài chính; Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính phiên bản 2.0,...

Cục CNTT&CĐS đã phát huy tốt vai trò đầu mối tham mưu, điều phối trong triển khai Chuyển đổi số, Đề án 06; chủ động phối hợp với các đơn vị trong công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, nhắc nhở các nhiệm vụ chậm tiến độ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tiếp tục tăng mạnh; nhiều quy trình nghiệp vụ được tái thiết kế dựa trên dữ liệu, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Đến nay, Bộ Tài chính đã đưa vào vận hành hiệu quả 13/16 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, từng bước bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tạo tiền đề cho khai thác, phân tích và ra quyết định quản lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tỷ lệ hồ sơ điện tử đạt trên 99% là minh chứng rõ nét cho sự chuyển đổi căn bản từ xử lý hồ sơ giấy sang môi trường số. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính được quản trị, vận hành an toàn, ổn định, liên tục, bảo đảm thông suốt các quy trình nghiệp vụ và dữ liệu giữa trụ sở Bộ với các đơn vị trực thuộc, giữa Trung ương với địa phương các cấp.

Những kết quả nêu trên đã và đang đặt nền móng quan trọng cho việc xây dựng nền tài chính số hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn tới.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị các đơn vị, đặc biệt là Cục &CĐS tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm như: Chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Kế hoạch – Tài chính và các chủ đầu tư trong thẩm định, triển khai các dự án lớn, trọng điểm của ngành.

Thứ trưởng chỉ đạo, đơn vị phấn đấu bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện, có phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh, xác thực thông suốt, thống nhất thông qua VNeID trên các nền tảng, hệ thống của ngành.

Bên cạnh đó, Cục CNTT&CĐS cần triển khai hiệu quả hệ thống Văn phòng số Bộ Tài chính, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chỉ đạo, điều hành; tiếp tục hoàn thiện, vận hành các nền tảng phục vụ chuyển đổi số như hệ thống báo cáo, hệ thống định danh, nâng cấp các hệ thống quản lý cán bộ và các ứng dụng dùng chung trong toàn ngành.

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số Nguyễn Việt Hà phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu theo tiêu chí “Đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung” và đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính thường xuyên, liên tục và cập nhật khi phát sinh những thay đổi về cấu trúc dữ liệu để truyền sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo tiến độ...

Thay mặt Cục CNTT&CĐS, Cục trưởng Nguyễn Việt Hà phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, đồng thời cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và hành động quyết liệt, luôn đồng hành cũng các đơn vị để cùng tháo gỡ vướng mắc, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2026, với thay đổi về kiến trúc quốc gia số, với sự đi vào hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia, mạng truyền dữ liệu quốc gia; trung tâm tính toán hiệu năng cao, hệ thống bảo mật quốc gia,... tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ, Cục CNTT&CĐS xác định phương hướng: Tăng tốc chuyển đổi số, nâng tầm quản trị tài chính số, CNTT của ngành Tài chính.