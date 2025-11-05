(TBTCO) - Tính đến ngày 28/10/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh Quảng Ninh đạt 6.394 tỷ đồng, tương đương 54% kế hoạch Chính phủ giao đầu năm và 38,2% so với kế hoạch điều chỉnh. Dù đạt được một số kết quả tích cực, tiến độ này vẫn còn chậm so với mục tiêu hoàn thành trên 95% kế hoạch vào cuối năm.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực III, trong tháng 10, Quảng Ninh chỉ giải ngân thêm 599 tỷ đồng, đạt 93% mức bình quân của 9 tháng đầu năm. Đây được xem là dấu hiệu chững lại trong bối cảnh những tháng cuối năm luôn được coi là “thời điểm vàng” để đẩy mạnh giải ngân, với mục tiêu khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Đối với nhóm dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và tư pháp, tiến độ giải ngân mới đạt 394 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 1.239 tỷ đồng, tương đương 32%. Các đơn vị này chỉ tăng thêm 103 tỷ đồng trong tháng 10. Trong khi đó, khối chủ đầu tư cấp tỉnh gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và khu vực II đạt tổng giá trị giải ngân 5.246 tỷ đồng, tương đương 47% kế hoạch, tăng gần 500 tỷ đồng so với tháng 9.

Dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh T.D

Nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân trong tháng 10 chậm là do mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc thi công, khiến nhiều dự án chưa có khối lượng thanh quyết toán. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu san lấp vẫn còn là rào cản lớn.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các chủ đầu tư tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trong mùa khô, huy động nhân lực, máy móc, đồng thời đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể để theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của từng tập thể và cá nhân.

Song song với việc đẩy nhanh thi công, các sở, ngành và chủ đầu tư được yêu cầu rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn, chuyển từ các dự án chậm sang những dự án có khả năng giải ngân tốt nhằm đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm 2025. Công tác chuẩn bị đầu tư cho 13 dự án thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021–2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II làm chủ đầu tư cũng đang được khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận số 01-KL/TU ngày 10/10/2025.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tại Kỳ họp thứ 32 đã thông qua Nghị quyết số 307/2025/NQ-HĐND, điều chỉnh giảm 3.120 tỷ đồng từ hai dự án gặp khó khăn trong triển khai. Cụ thể, Dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến Đông Triều (tiểu dự án 2) giảm 2.370 tỷ đồng và Dự án cải tạo, nâng cấp đường 342 tại xã Kỳ Thượng giảm 750 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ lại cho Quỹ Hỗ trợ nông dân và 7 dự án khởi công mới với tổng vốn 820 tỷ đồng, đồng thời bổ sung 2.300 tỷ đồng cho 54 xã, phường, đặc khu nhằm đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị và thiết chế văn hóa.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng nỗ lực của các chủ đầu tư, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững cho toàn tỉnh trong những năm tới.