Hải quan kịp thời ngăn chặn vụ nhập lậu thuốc lá lớn qua cửa khẩu Lào Cai

(TBTCO) - Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu dịp cuối năm, Chi cục Hải quan khu vực VII đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế và sức khỏe cộng đồng.

Khoảng 9 giờ ngày 24/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Tổ công tác do Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan Khu vực VII) chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Đội Kiểm soát liên ngành chống buôn lậu (389) tỉnh Lào Cai đã phát hiện một đối tượng vận chuyển thùng carton lớn có dấu hiệu nghi vấn tại khu vực đường Nguyễn Quang Bích, phường Lào Cai.

Tang vật thuốc lá và đối tượng vi phạm. Ảnh: HQ

Qua kiểm tra, đối tượng khai tên là Vàng Minh Dũng (sinh năm 1985, trú tại Mường Khương, Lào Cai). Tổ công tác tiến hành kiểm tra thực tế thùng hàng, phát hiện bên trong chứa 920 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu NANJING, tương đương 92 cây thuốc lá. Toàn bộ số thuốc lá không có tem, nhãn phụ theo quy định, được xác định là hàng nhập lậu.

Làm việc với lực lượng chức năng, Vàng Minh Dũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa người và tang vật về trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VII để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.