(TBTCO) - Ngày 7/11, Thuế TP. Hồ Chí Minh chính thức phát động phong trào thi đua triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” tại toàn bộ 29 chi cục thuế trực thuộc, với sự chủ trì của Ban lãnh đạo Thuế thành phố.

Triển khai đồng bộ, hướng đến người nộp thuế

Phong trào được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục Thuế, hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang hình thức kê khai trước ngày 1/1/2026, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý thuế.

Thuế TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “60 ngày cao điểm” chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. (Ảnh: Thuế TP. Hồ Chí Minh)

Tại lễ phát động, Ban lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh tinh thần quyết tâm cao nhất trong việc hoàn thành chuyển đổi 100% hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang kê khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo Ban Truyền thông phối hợp cùng các Thuế cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách mới thông qua báo chí, mạng xã hội và các kênh truyền thông của ngành.

Để cụ thể hóa mục tiêu, Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 1145/KH-TPHCM ngày 22/10/2025 về việc triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; Kế hoạch số 1039/KH-TPHCM ngày 05/11/2025 về việc triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Theo đó, ngành Thuế thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi 345.493 hộ kinh doanh nộp thuế khoán sang hình thức kê khai, với một loạt nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh, xác định nhóm đủ điều kiện chuyển đổi hoặc khuyến khích chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Hướng dẫn quy trình “một chạm”, đẩy mạnh các điểm hỗ trợ trực tiếp, lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện thủ tục kê khai.

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện, minh bạch. Tăng cường giám sát hóa đơn điện tử, rà soát dữ liệu để tránh bỏ sót hộ kinh doanh chưa đăng ký, kê khai thuế. Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến chính sách, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của mô hình kê khai – một bước quan trọng hướng tới nền quản lý thuế hiện đại, công bằng và bền vững.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi

Bên cạnh công tác chỉ đạo, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu 29 Thuế cơ sở phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ nhằm đồng hành trực tiếp cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn.

Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện việc chuyển đổi trước ngày 1/1/2026.

Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố cùng sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Thuế TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành toàn diện việc chuyển đổi trước ngày 1/1/2026, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, thúc đẩy minh bạch, công bằng và phát triển kinh tế bền vững.

Theo bà Mai Thị Nghĩa Lê, Trưởng phòng Thuế cá nhân, Hộ kinh doanh và Thu khác, Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngành Thuế nói chung và Thuế TP. Hồ Chí Minh đang phối hợp chặt chẽ và ký các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, dịch vụ tư vấn thuế để hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc triển khai các ứng dụng hóa đơn điện tử, phần mềm sổ sách kế toán.

Đồng thời, đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử tiếp tục cam kết thực hiện hỗ trợ miễn, giảm phí dịch vụ từ 6 tháng đến 1 năm cho hộ kinh doanh thực hiện triển khai hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Ngoài ra, Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng thành lập các Tổ hỗ trợ Hộ kinh doanh tại các địa bàn Thuế cơ sở, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Thuế thành phố và Thuế cơ sở và thiết lập các đường dây nóng để hỗ trợ trực tiếp các khó khăn vướng mắc của Hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.