Chứng khoán phái sinh ngày 7/11: Khối lượng mở (OI) tăng, chênh lệch dương trở lại

(TBTCO) - Sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, mức giảm giá hợp đồng tương lai kỳ hạn gần nhất vẫn thấp hơn VN30-Index, kéo chênh lệch dương trở lại.

Trong phiên 7/11, khối lượng mở các hợp đồng phái sinh tăng ở hầu hết các hợp đồng, bất chấp diễn biến tiêu cực nhất thế giới của thị trường cơ sở. Khối lượng mở (OI) tại các hợp đồng dựa trên chỉ số VN30-Index tăng mạnh. Trong đó, số hợp đồng phái sinh VN30F2511 chưa thanh toán là 38.538 hợp đồng, tăng 18,7% so với hôm qua.

Cùng đó, hợp đồng tương lai VN30F2511 đáo hạn vào tháng 11/2025 cũng tiếp tục dẫn dắt thanh khoản dù khối lượng giao dịch giảm với gần 285.000 hợp đồng được chuyển nhượng, giảm 12,8% so với phiên trước và vẫn chiếm phần lớn giao dịch toàn thị trường. Trong khi giao dịch vẫn tăng ở các hợp đồng tương lai kỳ hạn khác. Đáng chú ý, thanh khoản ở các kỳ hạn xa như VN30F2603 và VN30F2606 bật tăng mạnh, lần lượt +214% và +29% so với ngày 6/11.

Chênh lệch dương giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở xuất hiện ở một số kỳ hạn

Ở nhóm hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN100, biến động giao dịch phân hóa mạnh. Thanh khoản hợp đồng VN100F2603 đáo hạn vào tháng 3/2026 ghi nhận mức tăng ấn tượng với khối lượng giao dịch gấp gần 10 lần phiên liền trước, Trong khi, giao dịch ở các kỳ hạn khác suy giảm mạnh. Dù vậy, khối lượng mở ở các hợp đồng VN100-Index nhìn chung cũng vẫn tăng.

Sắc đỏ áp đảo với 8/8 hợp đồng tương lai giảm giá theo nhịp điều chỉnh sâu của thị trường cơ sở. Hợp đồng gần nhất VN30F2511 giảm 38,7 điểm (-2,07%), mức giảm thấp hơn VN30-Index (-2,40%), giúp chênh lệch chuyển sang dương +3,1 điểm. Trong nhóm hợp đồng VN100, phần lớn kỳ hạn cũng giảm theo biên độ từ 2-3% nhưng mức giảm vẫn thấp hơn chỉ số cơ sở, khiến chênh lệch duy trì ở vùng dương hoặc thu hẹp mức âm so với phiên hôm qua.

Tổng khối lượng mở (OI) toàn thị trường đạt mức cao hơn đáng kể so với hôm qua, trong đó riêng VN30F2511 ghi nhận 38.538 hợp đồng, tăng 18,7% so với ngày 6/11. Dòng tiền mới quay trở lại phái sinh trong bối cảnh các chỉ số cơ sở giảm mạnh cho thấy nhà đầu tư có xu hướng mở vị thế bắt đáy hoặc phòng ngừa rủi ro cho danh mục hiện hữu.

Trong khi VN30-Index và VN100-Index diễn biến tiêu cực khi chứng khoán Việt Nam có một phiên giảm sâu nhất trong các thị trường châu Á, giá hợp đồng tương lai giảm nhẹ hơn, phản ánh tâm lý kỳ vọng hồi phục kỹ thuật của nhà đầu tư. Chênh lệch dương xuất hiện trở lại ở nhiều kỳ hạn, cho thấy thị trường kỳ vọng nhịp điều chỉnh có thể tạm thời và khả năng hồi phục trong các phiên tới.

Trên thị trường cơ sở, áp lực bán chi phối toàn phiên. Đà giảm mạnh từ các phiên trước tiếp tục kéo VN30 rơi ngay từ đầu phiên. Chỉ số mở cửa giảm 15 điểm và nhanh chóng nối dài chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Dù một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, SAB, VNM vẫn thu hút được lực cầu tốt, điều này không đủ để cân bằng áp lực bán chốt lời đến từ nhóm ngân hàng và cổ phiếu nhà Vingroup. Nửa cuối phiên, lượng cung ồ ạt khiến VN30-Index có lúc mất gần 50 điểm, sát vùng hỗ trợ trung hạn 1800 điểm. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 1.824,71 điểm, giảm 44,89 điểm. Chỉ còn 2 mã tăng trong khi sắc đỏ chiếm ưu thế với 28 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch rổ VN30 tăng nhẹ lên khoảng 14.400 tỷ đồng, nhưng vẫn cho thấy sự thận trọng của dòng tiền.