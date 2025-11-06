(TBTCO) - Nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường khiến hiệu suất tháng 10 các quỹ mở cổ phiếu chịu áp lực. Tuy nhiên, vẫn có một số quỹ "chiến thắng" thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 10/2025 quay đầu giảm điểm sâu sau khi ghi nhận lần đầu tiên chạm mốc 1.800 điểm. Xét trên khung thời gian 3 tháng gần nhất, VN-Index ghi nhận diễn biến đầy biến động này khi giữ xu hướng tăng mạnh mẽ từ mốc 1.500 điểm vào đầu tháng 8/2025 lên mức kỷ lục mới gần 1.800 điểm vào giữa tháng 10 và đánh mất khá lớn "thành quả" trong nửa cuối của tháng 10 vừa qua.

Nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường khiến hiệu suất tháng 10 các quỹ mở cổ phiếu chịu áp lực. Tuy nhiên, nhiều quỹ vẫn ghi nhận mức sinh lời vượt trội. Theo thống kê từ Fmarket, nhóm quỹ có hiệu suất 3 tháng tốt nhất bao gồm UVEEF (+15,03%), BVFED (+13,03%), MAGEF (+12,55%), VINACAPITAL-VEOF (+10,45%), VCBF-BCF (+10,42%). Mức tăng trên cao hơn VN-Index (+9,2%) trong cùng khoảng thời gian. Nếu tính từ đầu năm, không ít quỹ cổ phiếu vẫn duy trì mức tăng trên 20%.

Theo ông Huỳnh Hoàng Phương, chuyên gia phân tích tài chính, dù hiệu suất nhiều quỹ mở chưa mấy khả quan trong giai đoạn vừa qua, phần lớn nhà đầu tư cá nhân cũng khó vượt trội hơn thị trường trong giai đoạn phân hóa mạnh.

“Không nhiều người có thể “ăn trọn” sóng tăng của nhóm đầu cơ, thậm chí còn thua lỗ do mua sai nhịp hoặc thiếu kỷ luật. Trong khi đó, các quỹ vẫn duy trì lợi nhuận hai chữ số với rủi ro thấp hơn đáng kể”, ông nhận định. Theo đó, việc các quỹ mở duy trì danh mục phòng thủ là hợp lý để bảo toàn hiệu quả đầu tư cho chu kỳ dài hơn.

Tại danh mục quỹ tháng 9 được cập nhật bởi Fmarket, các quỹ cổ phiếu vẫn duy trì tỷ trọng lớn ở ngành ngân hàng, vật liệu xây dựng và bán lẻ. Cụ thể, ở nhóm ngành ngân hàng, 24 quỹ cùng nắm giữ cổ phiếu MBB, 21 quỹ nắm cổ phiếu CTG và 19 quỹ nắm cổ phiếu TCB. Ngành vật liệu xây dựng với đại diện là HPG khi xuất hiện trong danh mục của 24 quỹ, chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục quỹ BVFED, MAGEF, UVEEF. Ngành bán lẻ có MWG được 23 quỹ nắm giữ, là cổ phiếu trọng tâm trong danh mục của các quỹ DCDS, TBLF, VLGF.

Nhiều quỹ cổ phiếu có hiệu suất tốt hơn so với VN-Index

Chuyên gia Huỳnh Hoàng Phương cho rằng sự gia tăng mạnh của dòng tiền đầu cơ khiến hiệu suất ngắn hạn chưa phản ánh đúng năng lực quản lý dài hạn của các quỹ mở. Tuy nhiên, những nhịp điều chỉnh là cần thiết để làm mới thị trường và thanh lọc dòng tiền đầu cơ, từ đó tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Số liệu thống kê từ năm 2020 - 2025 cho thấy phần lớn quỹ mở cổ phiếu Việt Nam vượt VN-Index trong hơn 50% thời gian, một số quỹ mở cổ phiếu mang lại mức sinh lời lãi kép khoảng 20,4%/năm.

“Sau các nhịp điều chỉnh, những quỹ tái cơ cấu danh mục đúng thời điểm thường đạt hiệu suất vượt trội trong giai đoạn hồi phục kế tiếp”, ông Phương cũng cho hay.

Theo VinaCapital, lợi nhuận bình quân của doanh nghiệp niêm yết năm 2025 dự kiến tăng khoảng 23% và duy trì mức tăng 16%/năm trong giai đoạn 2026 - 2027.

“Nếu loại bỏ 13 cổ phiếu đã tăng nóng, P/E dự phóng 12 tháng chỉ còn khoảng 10,5 lần, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng 16%. Nhiều cổ phiếu chưa phản ánh hết tiềm năng, đây chính là cơ hội đầu tư cho năm 2026”, bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital nhận định.

Từ đầu năm 2025 đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 75.000 tỷ đồng, khiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên VN-Index giảm xuống chỉ còn 15,5%, cũng là mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, tỷ giá ổn định và thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại mạnh mẽ, tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hoài Thu cũng lưu ý về rủi ro lãi suất có thể tăng trước áp lực tỷ giá. Dù vậy, bà Thu cho rằng chiến lược đầu tư dài hạn, chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững và định giá hợp lý vẫn là hướng đi tối ưu cho giai đoạn hiện nay.