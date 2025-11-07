Chứng khoán ngày 7/11: Áp lực bán gia tăng, VN-Index “đánh rơi” mốc 1.600 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (7/11) vừa trải qua một phiên giao dịch tiêu cực. Sau nhịp điều chỉnh ở phiên trước, áp lực bán sớm quay trở lại ngay từ đầu ngày, kéo VN-Index mở cửa trong sắc đỏ. Lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên khiến thị trường nhanh chóng mất cân bằng và giảm điểm mạnh.

VN-Index giảm hơn 43 điểm

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Lực bán mạnh đặc biệt ở nhóm cổ phiếu trụ, khiến chỉ số không thể giữ được mốc 1.600 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -43,54 điểm, về mức 1.599,1 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 7/11

Trong phiên 7/11, các cổ phiếu tăng điểm gồm: GAS (+0,45), FPT (+0,32), NAB (+0,04), SHI (+0,03), KDC (+0,03)....; các cổ phiếu giảm điểm gồm: VIC (-7,02), VHM (-6,12), CTG (-2,51), VCB (-1,91), VPB (- 1,78).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 59 mã tăng giá, 37 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 270 mã giảm giá.

Về nhóm ngành, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bất động sản, bán lẻ dẫn đầu đà giảm. Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin và tiện ích tăng nhẹ.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -44,89 điểm về mức 1.824,71 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 28 mã giảm và 2 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên giao dịch trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 23,780 tỷ đồng, tăng 40,31% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 24.633 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. Chỉ số HNX-Index giảm -6,04 điểm về mức 260,11 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ +0,53 điểm lên mức 116,75 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 1.350 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.295 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 299 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 119 tỷ đồng. Ngoài ra, PVD và TCX cũng được mua lần lượt 82 và 47 tỷ đồng. Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 296 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu HDB và MBB cũng bị bán 166 tỷ đồng và 112 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 43 tỷ đồng.

Kỳ vọng có thể tạo đáy ngắn hạn

Thị trường chứng khoán hôm nay áp lực bán xuất hiện ngay từ khi mở cửa, chỉ số này dần dần lùi sâu, chỉ giờ giao dịch đầu tiên đã mất vùng 1.630 điểm. Sau đó, thị trường dao động dưới mốc này đến tiệm cận khu vực 1.620 điểm trước giờ nghỉ trưa. Đầu giờ chiều, đồ thị VN-Index có xu hướng đi ngang. Tuy nhiên sau 14 giờ, tốc độ giảm nhanh hơn, chỉ số đại diện sàn HoSE tiếp tục về dưới 1.600 điểm khi đóng cửa.

Hôm nay, bộ đôi "họ Vin" dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số chung. VHM giảm hết biên độ về 92.000 đồng một đơn vị, thanh khoản trên 918 tỷ đồng. Còn VIC của Vingroup đóng cửa ở 199.700 đồng, thấp hơn tham chiếu 3,9%, thanh khoản ghi nhận gần 752 tỷ đồng, xếp thứ 7.

Kỳ vọng VN-Index có thể tạo đáy ngắn hạn quanh 1.600 điểm. Ảnh: T.L

Ngoài các mã trụ, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Tất cả đều là những ngành dẫn dắt dòng tiền với sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện. Sàn HoSE chỉ có 59 cổ phiếu tăng giá. Trong đó, GAS và FPT là hai mã bluechip duy nhất giữ được sắc xanh. Hôm nay, cổ phiếu của PV GAS tăng 1,3% và FPT tích lũy 0,8%.

Xét về mặt kỹ thuật VN-Index đóng cửa dưới 1.600, vùng 1.600–1.620 chuyển vai trò thành kháng cự gần; điểm cân bằng ngắn hạn hạ về vùng 1.550 điểm. Kịch bản cơ sở, chỉ số có thể giằng co và tích lũy thấp quanh 1.550 - 1.600 khi thanh khoản chưa cải thiện. Nếu dòng tiền phục hồi và chỉ số củng cố 1.600 một cách bền vững, mục tiêu kiểm định lại 1.630 -1.660 có thể mở ra; ngược lại, mất 1.550 với thanh khoản tăng là tín hiệu cần hạ tỷ trọng và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giảm điểm với thanh khoản thấp, nhà đầu tư nên ưu tiên tỷ trọng vừa phải, tập trung doanh nghiệp cơ bản, định giá hợp lý; hạn chế đuổi giá tại vùng 1.600–1.620 trừ khi thấy dòng tiền lớn quay trở lại. Ở chiều tích cực, khi củng cố vững chắc 1.600 kèm thanh khoản nâng lên, nhà đầu tư có thể cân nhắc tăng dần tỷ trọng ở nhóm nền tảng tốt hưởng lợi quý IV và đầu 2026. Kỳ vọng VN-Index có thể tạo đáy ngắn hạn quanh 1.600 và bật lên từ đáy này. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên duy trì tâm lý cẩn trọng trong giai đoạn này khi mà thị trường có diễn biến tăng giảm bất thường./.