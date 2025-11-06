Chứng khoán ngày 6/11: Thanh khoản về mức thấp, VN-Index giảm điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (6/11) mở cửa với sắc xanh, tuy nhiên ngay sau đó thị trường chứng kiến nhịp rung lắc khiến chỉ số chung đổi màu liên tục. Áp lực bán đã xuất hiện từ các nhóm trụ cột ngân hàng và chứng khoán đẩy VN-Index giảm về vùng giá 1.640 điểm.

VN-Index giảm hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến khá giằng co lúc tăng lúc giảm, thậm chí vào phiên chiều có thời điểm mất gần 20 điểm trước khi hồi phục đôi chút. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -12,25 điểm, về mức 1.642,64 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 6/11

Trong phiên 6/11, các cổ phiếu tăng điểm gồm: VIC (+0,63), CII (+1,74), MWG (+0,12), PVD (+1,86), KBC (+1,71). Các cổ phiếu giảm điểm gồm: SHB (-2,16), SSI (-1,72), VIX (-2,96), HPG (-0,76), FPT (-0,69).

Độ rộng của thị trường hôm nay nghiêng về bên bán, khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 131 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu, nhưng có 176 mã giảm giá.

VN-Index kết phiên với sự áp đảo thuộc về phe bán khi độ mở nghiêng về sắc đỏ với 16/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Nhựa, dệt may và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, chứng khoán và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng giảm -16,87 điểm về mức 1.869,6 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có tới 23 mã giảm, 4 mã giữ giá và 3 mã tăng giá.

Thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tái tích lũy với mốc hỗ trợ quanh ngưỡng 1.630 – 1.640 điểm với thanh khoản khớp lệnh thấp hơn tới -45,6% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 585 triệu cổ phiếu (-11,73%), tương đương giá trị đạt 17.903 tỷ đồng (-11,42%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. Chỉ số HNX-Index giảm -0,55 điểm về mức 266,15 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,28 điểm về mức 116,22 điểm.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi nhóm này tiếp đà bán ròng 1.236 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.067 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu MWG được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 177 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu VIC, VNM, VPI nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 28-72 tỷ đồng mỗi mã. FPT cũng được khối ngoại rót khoảng 18 tỷ mua ròng. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại một loạt cổ phiếu ngân hàng như STB, VPB và TCB với tổng giá trị 350 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HPG cũng bị khối ngoại bán ròng 89 tỷ đồng, GEX cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 71 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 69 tỷ đồng.

Kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Áp lực bán duy trì mạnh mẽ sang cả phiên chiều và nhiều mã cổ phiếu đành chịu trận chìm trong sắc đỏ trước lượng cung hàng tương đối lớn tới từ “phe gấu”. Lực cầu vội vã cuối phiên đã có thời điểm đưa VN-Index trở lại ngưỡng giá xanh, thế nhưng chẳng thể giữ vững thành quả cho đến khi đồng hồ dừng đếm. Đà giảm trải dài được ghi nhận ở nhóm cổ phiếu ngân hàng (STB, HDB), chứng khoán (VIX, TCX) và một số cổ phiếu ngành bất động sản (KDH, PDR) với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng 2 – 3%.

Đáng chú ý, khối “nhà băng” đóng góp toàn bộ 5 cái tên trong số 5 cổ phiếu gây giảm điểm lớn nhất tới thị trường chung. Ở chiều ngược lại, tín hiệu tích cực được ghi nhận ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ phải kể đến như bất động sản khu công nghiệp (BCM, VGC), cảng biển (HAH, VSC) và sắc xanh của VIC giúp chỉ số tránh tổn thất đáng kể.

VN-Index cắt đứt mạch tăng điểm của 2 phiên trước đó. Ảnh: T.L

Trong phiên hôm nay, nhóm ngân hàng và chứng khoán có diễn biến tiêu cực nhất. Áp lực bán chiếm ưu thế trên bảng điện ngành ngân hàng khi không có mã nào giữ sắc xanh. Ngoài các cổ phiếu tác động xấu tới chỉ số chung, ngành còn ghi nhận SHB và EIB giảm trên 2%, MBB và ACB cũng điều chỉnh quanh 1%.

Ở nhóm chứng khoán, sắc đỏ cũng nổi bật. VIX giảm 3%. Các mã CTS, HCM, VND, VCI hay SSI cùng sụt quanh mức trên dưới 2%. Ở chiều ngược lại, VN-Index được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu bất động sản. Nổi bật nhất là VIC của Vingroup với mức tăng 0,6% cùng thanh khoản cao nhất thị trường, hơn 936 tỷ đồng. Theo sau còn có BCM của Becamex khi tích lũy 2,2% hay CII chốt phiên cao hơn tham chiếu 2,2%.

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh với khối lượng khớp lệnh thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây và sụt giảm mạnh (-45,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa giảm điểm, VN-Index cắt đứt mạch tăng điểm của 2 phiên trước đó, nhưng không mang nhiều ý nghĩa tiêu cực. Phiên giảm hôm nay không quá bất ngờ khi tâm lý của giới đầu tư vẫn khá thận trọng dù VN-Index đã có 2 phiên tăng điểm trước đó.

Chuyên gia cho rằng VN-Index vẫn đang trong kênh điều chỉnh test lại mốc hỗ trợ quanh ngưỡng (1.630 – 1.640) điểm nên thanh khoản thấp trong các phiên điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ không phải tín hiệu đáng lo ngại. Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên vị thế mở mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ khi VN-Index test lại mốc hỗ trợ nên và tăng dần tỷ trọng khi vị thế thăm dò đã có lợi nhuận.