Chứng khoán ngày 4/11: Lực cầu nhập cuộc mạnh cuối phiên, VN-Index đảo chiều bật tăng mạnh

(TBTCO) - Sau phiên giảm đầu tuần, thị trường chứng khoán hôm nay (4/11) vừa có phiên tăng điểm ngoạn mục. Sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt là nhóm chứng khoán và bất động sản xuất hiện một loạt mã tăng kịch trần.

VN-Index tăng gần 35 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc. VN-Index có thời điểm "nhúng" xuống mốc 1.600 điểm trước khi dòng tiền bắt đáy ồ ạt chảy vào đẩy chỉ số chính hồi phục mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 34,98 điểm, lên mức 1.651,98 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 4/11

Các cổ phiếu tăng điểm phiên này có: VIC (+4,95), VPB (+3,56), TCB (+2,29), CTG (+1,77), MBB (+1,67)…Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: FPT (-0,63), GAS (-0,53), VPL (-0,39), PNJ (-0,21), FRT (-0,15).

Độ rộng của thị trường hôm nay tích cực, khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 189 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu, có 117 mã giảm giá.

Bật chế độ “tàu lượn”, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ nửa cuối phiên chiều giúp thị trường tăng điểm tích cực, tuy nhiên độ mở có yếu tố cân bằng khi chỉ 10/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Chứng khoán, ngân hàng và bất động sản là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, hóa chất và dệt may là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +40,07 điểm lên mức 1.897,71 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế hoàn toàn khi có tới 24 mã tăng, 1 mã giữ giá tham chiếu và có chỉ có 5 mã giảm giá.

Phiên “rũ hàng” có phần hiệu quả của thị trường khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn +7,2% so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.200 triệu cổ phiếu (+18,38%), tương đương giá trị đạt 34.267 tỷ đồng (+16,11%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +6,73 điểm lên mức 265,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,65 điểm lên mức 115,28 điểm.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi đảo chiều mua ròng 1.160 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 1.223 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 334 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu bluechips như VPB, MSN, ACB và VCI cũng được mua ròng từ 108 tỷ đồng tới 164 tỷ mỗi mã. Ngược chiều, khối ngoại bán mạnh nhất tại HDB với giá trị 171 tỷ đồng; xếp tiếp theo, 3 cổ phiếu ngân hàng khác là STB, TCB và VCB cũng bị bán ròng mạnh hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, VHM cũng bị bán ròng khoảng 67 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại cũng mua ròng 57 tỷ đồng.

Tín hiệu tích cực được xác nhận

Phiên giao dịch mang lại nhiều cảm xúc tới giới đầu tư khi VN-Index khởi đầu buổi sáng tương đối tích cực, thị trường giao dịch ở vùng giá xanh trước khi áp lực bán đẩy chỉ số rơi về ngưỡng giá đỏ. Đứng trước thời điểm then chốt tại vùng giá 1.600 điểm, tâm lý thận trọng bao trùm phần lớn thị trường khi rất nhiều mã cổ phiếu đã xuất hiện sắc “xanh lơ”. Thế nhưng khi bóng tối bao trùm cũng là lúc chế độ tàu lượn được bật lên, lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ có tính lan tỏa, đưa VN-Index tăng tới 51 điểm kể từ vùng giá thấp nhất trong phiên được ghi nhận. Rất nhiều cổ phiếu khoác lên mình màu áo tím, tập trung ở những nhóm có độ nhạy cao với thị trường như Chứng khoán (SSI, VIX, VCI) và Bất động sản (DXG, DIG, TCH).

Ở chiều ngược lại những cái tên sở hữu đà tăng mạnh mẽ thời gian vừa qua, nay không nhận được sự chú ý của dòng tiền như CTD (-4.75%) và FPT (-1.62%).

Xét về nhóm ngành, nhóm chứng khoán hồi phục mạnh nhất. Hàng loạt cổ phiếu đang giảm 4-5% đảo chiều thành tăng hết biên độ. VIX, VCI, VND và SSI cùng đóng cửa tại giá trần với khối lượng dư mua dao động 2-7 triệu đơn vị.

Nhóm bất động sản cũng ghi nhận hàng loạt cổ phiếu chạm trần như DXG, DXS, PDR, CII và VRE. Hầu hết những cổ phiếu này đã chịu áp lực điều chỉnh mạnh 2-3 phiên trước đó. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn như KDH, NLG, VIC, VHM có mức tăng khiêm tốn hơn, dao động 1,5-5%. Ở nhóm ngân hàng, VPB giao dịch hưng phấn nhất khi chốt phiên tại mức trần 29.500 đồng. Các mã vốn hóa lớn như TCB, VIB, STB và CTG đều chuyển từ giảm thành tăng trên 3%.

VN-Index có phiên bùng nổ rất ấn tượng sau chuỗi điều chỉnh trước đó. Ảnh: T.L

Toàn bộ cổ phiếu ngành thép đóng cửa tại tham chiếu hoặc tăng trên 1%. HPG, cổ phiếu đầu ngành này, tích lũy gần 3% lên 26.750 đồng. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm hàng không, dầu khí, phân bón và cảng biển vẫn chịu áp lực xả hàng khiến giá điều chỉnh 1-2%. Trong rổ vốn hóa lớn, FPT và GAS dẫn đầu về biên độ giảm khi đồng loạt mất 1,6%.

VN-Index có phiên bùng nổ rất ấn tượng sau chuỗi điều chỉnh trước đó. Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ khi VN-Index tiến sát mốc tâm lý 1.600 điểm và rồi tiếp tục tăng tốc khi về cuối phiên giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm một cách ngoạn mục. Thanh khoản phiên hôm nay bùng nổ so với các phiên trước, khối lượng khớp lệnh cũng đã vượt mức bình quân 20 phiên (+7,2%). Phiên hôm nay là một tín hiệu tích cực được xác nhận cả từ biên độ tăng điểm và thanh khoản cho thấy áp lực giảm điểm đã chững lại và là tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng tăng điểm có xác suất cao sẽ quay lại.

Các chuyên gia nhận định phiên hôm nay cũng là tín hiệu để chúng ta có thể bắt đầu quay lại thế mua mới trong các phiên tới. Nhà đầu tư ưu tiên mở vị thế mua thăm dò ở những mã cổ phiếu bật tăng mạnh hơn biên độ tăng của thị trường chung và có khối lượng khớp lệnh lớn 10% trở lên so với phiên giảm hôm qua. Điểm mua ưu tiên chờ nhịp giảm của thị trường chung để có vị thế an toàn./.