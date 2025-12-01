(TBTCO) - Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã giúp nâng tầm giá trị, chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm địa phương bước ra thị trường rộng lớn hơn. Trong giai đoạn mới, OCOP tiếp tục là động lực, nền tảng để đưa nông thôn Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

Tối ngày 20/12 đã diễn ra lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam 2025 với chủ đề “Việt Nam - Hội tụ và Lan tỏa” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra từ ngày 20/12-23/12/2025.

Tạo ra hệ sinh thái kinh tế nông thôn "đa giá trị"

Festival OCOP Việt Nam năm 2025 (Mỗi xã một sản phẩm) được tổ chức quy mô trên 10.000m2, với 220 gian hàng, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước và 16 gian hàng quốc tế của 8 quốc gia trên thế giới.

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, chương trình nhằm phát huy những giá trị và thành quả của OCOP sau hơn 7 năm thực hiện, khẳng định vai trò quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vươn mình trong bối cảnh hội nhập.

Đến nay, Chương trình OCOP đã chứng minh tầm nhìn chiến lược, chuyển hóa nguồn tài nguyên phong phú và phẩm chất lao động cần cù, sáng tạo thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Cả nước đã có 18.243 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, xây dựng được một hệ thống chuẩn hóa chất lượng, từ đó củng cố và khẳng định thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Festival OCOP Việt Nam 2025 chính thức khai mạc tối ngày 20/12/2025.

Tác động kinh tế-xã hội của OCOP là vô cùng rõ rệt. Chương trình đã thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi giá trị; thống kê cho thấy 60,7% chủ thể OCOP đạt 3 sao trở lên có doanh thu tăng trưởng bình quân 17,6%/năm, tạo ra hệ sinh thái kinh tế nông thôn "đa giá trị".

OCOP còn mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững, thu hút 40% chủ thể là phụ nữ và 19,6% là người dân tộc thiểu số. Nhiều sản phẩm đã vươn ra thế giới, xuất khẩu sang hơn 60 quốc gia, khẳng định vị thế nông sản Việt.

Bên cạnh đó, Festival OCOP Việt Nam 2025 cũng là dịp để tôn vinh vai trò dẫn dắt của Thủ đô Hà Nội, cánh chim đầu đàn và nơi thành công nhất của chương trình này, với 3.463 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên, Hà Nội giữ vững vị thế là trung tâm hội tụ tinh hoa và đầu mối chiến lược để kết nối sản phẩm OCOP ra thế giới.

Mỗi sản phẩm OCOP phải khẳng định là đại sứ của văn hóa Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, từ những sản vật quen thuộc gắn với làng quê Việt Nam - “con trâu, bụi tre, hạt gạo” - OCOP đã giúp nâng tầm giá trị, chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm địa phương bước ra thị trường rộng lớn hơn. Sau hơn 7 năm triển khai, OCOP đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của một chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

"OCOP ra đời không phải để thay đổi gốc rễ của nông thôn, mà để nâng tầm những giá trị vốn có, để người nông dân hiểu rằng: chính những thứ quen thuộc nhất, nếu được làm bài bản, tử tế và sáng tạo, sẽ trở thành sản phẩm có giá trị cao, có chỗ đứng bền vững trên thị trường trong nước và bước ra thị trường thế giới"- ông Thắng khẳng định.

Theo Bộ trưởng, mỗi sản phẩm OCOP Việt Nam đều mang theo câu chuyện của một vùng đất, một cộng đồng, một hành trình bền bỉ “làm thật - làm tử tế - làm đến cùng”, là câu chuyện của con người - của những nông dân dám nghĩ, dám làm; của các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa kiên trì khởi nghiệp từ chính tài nguyên và văn hoá bản địa. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần “có công mài sắt, có ngày nên kim” của người nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới...

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, với việc Quốc hội Khóa XV vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, trong đó xác định OCOP tiếp tục là động lực, nền tảng để đưa nông thôn Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng OCOP Việt Nam không chỉ mạnh ở thị trường trong nước, mà cần từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Mỗi sản phẩm OCOP không chỉ là hàng hóa, mà phải vươn lên khẳng định là đại sứ của văn hóa Việt Nam. Mỗi chủ thể OCOP không chỉ là người sản xuất, mà phải bứt phá để trở thành doanh nhân nông thôn hiện đại, có tri thức, có khát vọng và có trách nhiệm với cộng đồng.

“Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành quyết liệt, thực chất, tập trung hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các chủ thể OCOP phát triển, với quan điểm rất rõ là: Nhà nước không làm thay, nhưng sẽ làm cùng và làm đến nơi đến chốn” - ông Trần Đức Thắng cam kết.

Là địa phương dẫn đầu về sản phẩm OCOP, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thời gian tới, Hà Nội xác định rõ chương trình OCOP của Thủ đô sẽ tiếp tục tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với chiến lược phát triển bền vững. OCOP sẽ là hạt nhân để định hình lại chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thủ đô, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công nghiệp văn hóa và du lịch.