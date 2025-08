Chuyển đổi số, mở rộng cơ hội xuất khẩu nông sản OCOP

(TBTCO) - Các địa phương đang tích cực ứng dụng nền tảng số nhằm quảng bá và nâng cao hiệu quả tiêu thụ các sản phẩm "Mỗi xã một sản phẩm" lên sàn thương mại điện tử và xem đây là giải pháp hữu hiệu trong mở rộng thị phần, tăng doanh số và giữ vững vị thế trên thị trường đối với các địa phương và doanh nghiệp.

Việc livestream bán hàng OCOP đã mang lại doanh thu lớn cho nhiều nhà bán hàng. Ảnh: TL

Ứng dụng nền tảng số quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP

Đưa sản phẩm "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) lên các sàn thương mại điện tử để quảng bá, kết nối tiêu thụ từ đó mang lại lợi ích vượt trội về chi phí, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh là một trong những cách làm hiệu quả, được nhiều địa phương, doanh nghiệp áp dụng hiện nay.

Sản phẩm OCOP được công nhận cấp quốc gia ngày càng nhiều Tính đến tháng 7/2025, cả nước có 17.068 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của 9.195 chủ thể, trong đó 126 sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Hà Nội hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP với 3.463 sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao, trong đó nhiều sản phẩm đã xuất khẩu ra các thị trường quốc tế khó tính. Từ năm 2020 đến nay, thành phố đã phối hợp với các sàn thương mại điện tử như Postmart, Voso, Shopee, Tiki, Lazada để hỗ trợ các chủ thể OCOP bán hàng trực tuyến. Một số sản phẩm tiêu biểu đã có mặt trên môi trường số như: cốm cấp đông Minh Hằng (làng Mễ Trì), mây tre đan Phú Vinh (Chương Mỹ), gốm sứ Bát Tràng,… Đây đều là sản phẩm truyền thống đã được chứng nhận OCOP 3 - 5 sao, có lợi thế về bản sắc văn hóa và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Nghệ An đang là địa phương đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP được công nhận, chỉ sau Hà Nội, với gần 730 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Tỉnh đang tích cực mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP qua các kênh thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới giúp các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn... Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi livestream giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An lần thứ 4 năm 2025 tại siêu thị Go!Vinh. Thông qua hoạt động livestream, Nghệ An kỳ vọng sẽ tăng sự tương tác giữa người tiêu dùng với các đơn vị sản xuất, cung cấp, thương mại, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản sản phẩm OCOP địa phương.

Việc ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP không chỉ được các tỉnh quan tâm mà các chủ thể, doanh nghiệp cũng tích cực đẩy mạnh. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ mây tre đan truyền thống với hàng nghìn sản phẩm, có mặt khắp cả nước và hơn 10 quốc gia ở châu Âu, ông Thái Đại Phong-Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong (Nghệ An) cho biết, trước xu thế số hóa hiện nay, doanh nghiệp đang xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp trên các mạng xã hội như Pinterest, Instagram, Facebook, Tiktok; tăng cường việc đưa hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm lên trang website do công ty sở hữu; tích cực thay đổi cách tiếp cận khách hàng qua email, gửi e-catalogue, mở rộng thêm hình thức chào hàng…

Kết nối số đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Thực tế, thời gian qua, Chương trình OCOP đã tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất dựa trên bản sắc vùng miền. Nhiều sản phẩm đã bước đầu đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Kết quả khảo sát và thử nghiệm của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương trong thời gian qua cho thấy, nhu cầu của thị trường quốc tế đối với sản phẩm OCOP là rất lớn và nhiều tiềm năng, nhất là từ cộng đồng người Việt Nam ở các nước châu Âu, Mỹ...

Theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, dù chưa có số liệu thống kê chính xác, nhưng ước tính có hàng nghìn trên tổng số 17.038 sản phẩm OCOP đã được xuất khẩu, bởi toàn bộ 126 sản phẩm 5 sao và gần 300 sản phẩm tiềm năng 5 sao đều có hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra ở nhiều địa phương, sản phẩm OCOP 4 sao, 3 sao cũng có hoạt động xuất khẩu...

Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm OCOP hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Phần lớn các chủ thể OCOP là doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc hợp tác xã, hộ sản xuất, còn hạn chế về nguồn nhân lực chuyên môn, công nghệ thông tin, kỹ năng vận hành sàn thương mại điện tử và chưa hiểu rõ quy trình giao dịch xuyên biên giới. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đủ điều kiện để tiếp cận thị trường toàn cầu dù sản phẩm có tiềm năng.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP Việt Nam giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Sở Công thương Hà Nội, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tổ chức Hội chợ Vietnam Ocopex 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 1-3/8/ 2025 tại khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long, là cầu nối quan trọng, mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm này vươn ra thế giới.

Vietnam Ocopex 2025 có quy mô lớn với 300 gian hàng của trên 150 đơn vị trưng bày hàng nghìn mặt hàng đạt chứng nhận OCOP đến từ 34 tỉnh, thành phố, như: các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, dược liệu, trầm hương, các loại nông sản và thực phẩm chế biến, tổ yến,...

Theo Ban tổ chức, thông qua hội chợ, các chủ thể OCOP có điều kiện tiếp cận với nhiều kênh phân phối, doanh nghiệp nước ngoài, các cơ quan đại diện, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam để mở ra cơ hội xuất khẩu. Ngược lại, các cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức xúc tiến thương mại sẽ có cơ hội khám phá những sản phẩm OCOP mới và tiềm năng của các địa phương Việt Nam.