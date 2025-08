ETC nhận danh hiệu Top 10 Công ty công nghệ uy tín năm 2025

(TBTCO) - Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC đã vinh dự góp mặt trong danh sách Top 10 Công ty công nghệ uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố.

Tại sự kiện Lễ công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Ngân hàng – Tài chính – Bảo hiểm – Công nghệ năm 2025 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức ngày 1/8 vừa qua, Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (ETC) đã được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty Công nghệ cung cấp giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2025.

Lễ công bố quy tụ các lãnh đạo từ nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính – bảo hiểm – công nghệ, cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín các ngành trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu thường niên của Vietnam Report từ năm 2012, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp đầu ngành có sức ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Danh sách này được xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan.

Danh hiệu Top 10 Công ty công nghệ cung cấp giải pháp chuyển đổi số uy tín năm 2025 là sự ghi nhận về đóng góp của ETC trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển chung của ngành công nghệ thông tin nước nhà.

Trải qua hành trình hơn 20 năm thành lập và phát triển, ETC tự hào là nhà cung cấp hệ sinh thái công nghệ số hàng đầu, tiên phong kiến tạo các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.

Với nòng cốt là Trung tâm giải pháp, Trung tâm dịch vụ, Trung tâm bảo mật, giải pháp trung gian thanh toán và kênh thanh toán độc lập cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, ETC sở hữu năng lực cung cấp toàn diện các giải pháp và dịch vụ công nghệ từ tư vấn, thiết kế đến triển khai tích hợp hệ thống, vận hành.

Các lĩnh vực chính bao gồm trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng mạng, an ninh mạng, quản trị vận hành dịch vụ công nghệ thông tin, giải pháp chuyên biệt theo ngành và dịch vụ trung gian thanh toán... Các giải pháp được ETC triển khai một cách toàn diện và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng, bao gồm nhiều dự án turnkey có mức độ phức tạp cao như giải pháp kho Dữ liệu Doanh nghiệp - EDW, giải pháp Hồ Dữ liệu - Data Lake, giải pháp Trục Thanh toán - Payment Hub, Hệ thống Trung tâm điều hành bảo mật - SOC…

Ông Hà Mạnh Hùng (ở giữa) - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC, nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm chương tại Lễ công bố.

ETC đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ hiện đại cho tệp khách hàng đa dạng, trải rộng các lĩnh vực trọng yếu tại Việt Nam. Nổi bật trong số đó là những khách hàng lớn với yêu cầu đặc thù bao gồm các cơ quan thuộc khối Chính phủ như Bộ Công An, Bộ Tài Chính…, các ngân hàng hàng đầu như VietinBank, Vietcombank, BIDV… cùng các doanh nghiệp quy mô lớn như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)...

Không chỉ là đối tác chiến lược của gần 50 tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới, ETC được nhiều tập đoàn như Dell Technologies, Cisco, Palo Alto Networks… công nhận là đối tác cao cấp nhất tại Việt Nam và không ngừng gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ các nhà cung cấp toàn cầu.

Mang khát vọng đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới, ETC đã đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển phần mềm ITERA và Trung tâm Công nghệ giải pháp phần mềm ETC tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hai trung tâm này sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp số ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và hạ tầng công nghệ hiện đại.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, ETC đặt mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp công nghệ chuyên sâu, tiên phong phục vụ chuyển đổi số toàn diện cho khối Chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp lớn. Đội ngũ lãnh đạo ETC khẳng định cam kết đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu – phát triển (R&D), ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn và các giải pháp bảo mật vào các sản phẩm chiến lược, hiện thực hóa khát vọng vươn ra toàn cầu, khẳng định năng lực và vị thế của trí tuệ Việt, công nghệ Việt trên thị trường quốc tế.

Việc ETC góp mặt trong bảng xếp hạng Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2025 của Vietnam Report là minh chứng cho tiềm lực và vai trò dẫn dắt của công ty trên thị trường công nghệ Việt Nam, đồng thời thể hiện mạnh mẽ khát vọng của ETC trong việc đồng hành cùng quá trình chuyển mình của đất nước./.