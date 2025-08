Thị trường tiền tệ tháng 7: Tỷ giá trung tâm leo dốc, gần 66.000 tỷ đồng bơm ra thị trường

(TBTCO) - Diễn biến thị trường tiền tệ tháng 7 ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 191 đồng, mức tăng mạnh nhất nhiều tháng qua. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 66.000 tỷ đồng và dừng chào thầu tín phiếu, giúp lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt sau cú tăng vọt 6,5% cuối tháng.

Ngày 1/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.249 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên liền trước. Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp kể từ ngày 27/7, cho thấy xu hướng điều chỉnh lên của tỷ giá trung tâm trong bối cảnh áp lực tỷ giá quay trở lại.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại hiện được phép giao dịch USD trong khoảng từ 23.987 - 26.511 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng được điều chỉnh tăng, lên mức 24.037 - 26.461 VND/USD hai chiều.

Tỷ giá trung tâm bật tăng mạnh, DXY lên đỉnh 2 tháng

Tính chung tuần qua từ ngày 28/7 - 1/8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ghi nhận xu hướng tăng liên tục cả 5/5 phiên trong tuần. Theo đó, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 85 đồng, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều tháng qua và đảo chiều so với tuần hạ nhiệt trước đó, lên 25.249 VND/USD. Điều này phản ánh áp lực gia tăng lên tỷ giá trong bối cảnh đồng USD quốc tế mạnh lên.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Tỷ giá trung tâm tăng 191 đồng trong 1 tháng Tuần qua (28/7 - 1/8), tỷ giá trung tâm tăng liên tiếp 5 phiên, cộng thêm 85 đồng, mức tăng mạnh nhất trong nhiều tháng, nâng tổng mức tăng trong 1 tháng lên 191 đồng. Ngược lại, tỷ giá niêm yết tại ngân hàng và thị trường tự do không tăng quá nóng, chỉ điều chỉnh nhẹ. Trong khi đó, các ngoại tệ chủ chốt như EUR và GBP quay đầu giảm sau 1 tháng tăng mạnh, riêng GBP tăng tới 1.300 VND/GBP.

Tại các ngân hàng thương mại, dữ liệu từ Vietcombank và BIDV cho thấy, đồng USD có xu hướng tăng nhẹ theo tuần, nhưng giảm so với cuối tháng trước.

Đơn cử, tại Vietcombank, tỷ giá USD ngày 1/8 đạt 26.000 - 26.390 VND/USD, tăng 70 đồng so với cuối tuần trước nhưng giảm 80 đồng so với đầu tháng 7. BIDV cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi tỷ giá USD đạt 26.030 - 26.390 VND/USD, tăng 80 đồng theo tuần nhưng giảm 83 đồng so với cuối tháng trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá "chợ đen" tuần qua lại giảm nhẹ 10 đồng, còn ở mức 26.450 VND/USD trong phần lớn thời gian, ngoại trừ ngày 29/7 tăng nhẹ 10 đồng trước khi quay lại mốc cũ. Tính chung cả tuần, tỷ giá tự do bán ra giảm 10 đồng, còn 26.440 - 26.450 VND/USD, trái chiều hoàn toàn với xu hướng của tỷ giá trung tâm.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ tiền tệ chính, tăng lên mức 100,16 điểm. Đây là vùng đỉnh trong vòng 2 tháng qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định chính sách áp thuế toàn cầu cơ bản ở mức 10%, đồng thời sẵn sàng áp thuế đối ứng lên tới 41% đối với các quốc gia không có thỏa thuận thương mại với Mỹ. Những phát ngôn cứng rắn này tiếp tục củng cố xu hướng mạnh lên của đồng bạc xanh trong thời gian gần đây.

Với các ngoại tệ khác, đồng EUR, GBP và JPY có xu hướng trái ngược, điều chỉnh mạnh theo hướng giảm giá trong tuần đầu tháng 8 nhưng tăng mạnh sau 1 tháng.

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá EUR bán ra giảm 732 - 770,76 đồng (mua vào - bán ra) so với cuối tuần trước, về mức 29.160 - 30.698 VND/EUR; trong khi tỷ giá GBP cũng giảm 552 - 575 đồng (mua vào - bán ra) còn 33.706 - 35.137 VND/EUR.

BIDV ghi nhận mức giảm tương tự, với tỷ giá EUR mất 744 - 778 đồng hai chiều và GBP giảm 641 - 660 đồng. Đây là phản ánh rõ nét tác động từ đà suy yếu của đồng euro và bảng Anh trên thị trường ngoại hối.

Tuy nhiên, nếu so với cuối đầu tháng 7, mức giảm trên chỉ giúp hãm đà tăng các ngoại tệ trong tháng qua, do EUR và GBP lại ghi nhận mức tăng rất mạnh. Trong tháng 7, tại Vietcombank, tỷ giá EUR tăng hơn 848 - 924 VND/EUR hai chiều; GBP tăng tới 1.249 - 1.302 VND/EUR. Điều này cho thấy trong tháng 7, các ngoại tệ này trải qua giai đoạn tăng nóng, tuy nhiên áp lực điều chỉnh quay trở lại ngay đầu tháng 8. Trong khi đó, tỷ giá JPY tháng qua chỉ tăng nhẹ 7 - 8 VND/JPY (mua vào - bán ra) tại các nhà băng.

Dừng kênh tín phiếu giữa tháng 7, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 66.000 tỷ đồng

Trong báo cáo mới công bố, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, các áp lực nội tại vẫn là yếu tố chính góp phần vào đà tăng của tỷ giá do chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù FED cắt giảm lãi suất xuống 4%.

"Nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ. Ngược lại, xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp" - nhóm phân tích MBS đánh giá.

Cùng với đó, dòng vốn FDI sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.

"Theo đó, chúng tôi dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 - 26.750 VND/USD, phản ánh mức tăng 4,5 - 5% so với đầu năm" - MBS nhận định.

Thị trường tiền tệ tháng 7: Tỷ giá trung tâm leo dốc, gần 66.000 tỷ đồng được bơm ra thị trường. Ảnh: T.L.

Sau hai lần vọt lên 6,5% cuối tháng, lãi suất qua đêm giảm mạnh Tính chung tháng 7, mặt bằng lãi suất giảm sâu trên toàn bộ kỳ hạn, đặc biệt là qua đêm và 1 tuần, lần lượt giảm 2,78 và 2,13 điểm %. Diễn biến này cho thấy thanh khoản hệ thống dần ổn định trở lại sau giai đoạn căng thẳng đầu tháng. Từ đầu năm đến nay, lãi suất liên ngân hàng qua đêm trải qua 2 cú bật tăng nóng, lên 6,5% vào ngày 30/6 và 25/7.

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua ghi nhận xu hướng giảm mạnh trên hầu hết các kỳ hạn. Sau khi vọt lên vùng 6,4 - 6,5% vào cuối tháng 7, mặt bằng lãi suất nhanh chóng hạ nhiệt trong tuần cuối tháng. Tính đến ngày 30/7, lãi suất qua đêm giảm 2,83 điểm %, còn 3,67%; kỳ hạn 1 tuần giảm 2,07 điểm %, về 4,40%; các kỳ hạn 2 tuần, 1 tháng và 3 tháng cũng đồng loạt giảm từ 0,7 - 2 điểm %.

Trên thị trường mở tuần qua từ ngày 28/7 - 1/8, ở kênh cầm cố, có 68.832,83 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn: 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày; có 70.598,45 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước dừng chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng nhẹ 1.765,62 tỷ đồng trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Có 209.105,11 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố, không còn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước lưu hành trên thị trường.

Tính chung tháng 7/2025, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 65.882,43 tỷ đồng ra thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở./.