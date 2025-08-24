Trao giải cuộc thi tìm kiếm tài năng Blockchain Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 23/8, Vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025 được tổ chức tại Hà Nội, trải qua hành trình thi đấu nghẹt thở với những màn trình diễn ấn tượng, Cuộc thi VietChain Talents 2025 chính thức tìm ra 4 nhà vô địch của 4 chủ đề, khẳng định sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực blockchain và tài sản số.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhận định, mỗi ý tưởng blockchain được trình bày tại Chung kết VietChain Talents không chỉ là một giải pháp công nghệ, mà còn là lời khẳng định, người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ tương lai số, sánh vai cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp mới.

Sau quá trình cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 4 bài thi xuất sắc giành giải Nhất theo từng Chủ đề:

Chủ đề 1: Blockchain Layer-1, trị giá 1 tỷ đồng, thuộc về đội KMASC với dự án Nền tảng Quản lý Văn bằng Chứng chỉ Quốc gia - dự án hạ tầng blockchain có tính mở rộng cao, khả năng tích hợp đa lĩnh vực.

Đội FidaTech với dự án VEXTOR xuất sắc giành giải Nhất chủ đề 2: Sàn giao dịch CEX-DEX. Chủ đề 2: Sàn giao dịch CEX-DEX, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội FidaTech với dự án VEXTOR - Giải pháp sàn giao dịch tài sản số tập trung, đã nêu bật được mô hình sàn giao dịch sáng tạo, tập trung vào thanh khoản minh bạch và bảo mật người dùng.

Đội Web3 TraceHub đã xuất sắc vượt qua các đội thủ để giành giải Nhất chủ đề 3. Chủ đề 3: Truy vết Blockchain, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội Web3 TraceHub với dự án Web3 TraceHub, với giải pháp ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal đã giành chiến thắng Chủ đề 4: Cầu nối Blockchain. Chủ đề 4: Cầu nối Blockchain, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal, thể hiện năng lực kết nối đa chuỗi, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả giao dịch xuyên chuỗi.

5 đội thi giành giải thưởng “Sáng kiến ứng dụng Stablecoin” của Tether

Bên cạnh các giải thưởng chính, Tether cũng chọn ra các dự án xuất sắc nhất để trao giải “Sáng kiến ứng dụng Stablecoin” với tổng trị giá 250 triệu đồng. 5 dự án được lựa chọn gồm có: Loragon, MSB TrustChain, Hashwei Foundation, Bamboo Team, WhiteBlue Labs./.