(TBTCO) - Hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2, tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt.

Thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3/2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 2/2026, giúp người hưởng vui Xuân đón Tết.

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, 3/2026 vào cùng kỳ chi trả tháng 2. Ảnh minh họa

Nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội các tháng 2 và 3/2026 cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 3447/BHXH-TCKT hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện chỉ trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2/2026, áp dụng với cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng: Các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 vào cùng kỳ chi trả của tháng 12/2025). Tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2/2026.

Để công tác chi trả tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh thực hiện bố trí nhân lực lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026) phù hợp với kế hoạch cấp kinh phí và thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, bảo đảm chi trả cho người hưởng đầy đủ, kịp thời.

Đồng thời, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để thống nhất triển khai. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triể khai không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động chuẩn bị các điều kiện để công tác chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tổ chức chi trả tại nhà đối với người hưởng già yếu, neo đơn, ốm đau không có khả năng đến nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại điểm chi trả.

Như vậy, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2, tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân./.