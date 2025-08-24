(TBTCO) - Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần này khi nguồn cung nội địa giảm mạnh, trong khi giá gạo Ấn Độ cũng nhích lên nhờ đồng rupee lên giá và nhu cầu của thị trường có bước cải thiện.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà máy ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá gạo châu Á

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 399 USD/tấn hôm 21/8, tăng từ 395 USD/tấn một tuần trước đó.

Một thương nhân tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Giá tăng do nguồn cung trong nước đang cạn kiệt”. Các thương nhân cho biết thêm rằng, những nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy mạnh sản xuất gạo thơm và gạo chất lượng cao trong những năm gần đây đã giúp bù đắp tác động từ kế hoạch ngừng nhập khẩu gạo của Philippines – quốc gia chủ yếu ưa chuộng gạo trắng thông thường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, xuất khẩu gạo tháng 7-2025 ước đạt 750.000 tấn, tương đương 366,1 triệu đô la. Lũy kế 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 5,5 triệu tấn gạo, thu về 2,81 tỉ đô la, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm tới 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau nhiều năm nỗ lực cải thiện chất lượng, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá ở mức 371–376 USD/tấn, tăng từ 369–374 USD/tấn của tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 363–369 USD/tấn trong tuần này.

Gạo 5% tấm của Thái Lan nhích lên mức 365–370 USD/tấn từ 355–360 USD/tấn của tuần trước, nhưng theo các thương nhân, nguồn cung dồi dào toàn cầu vẫn tạo áp lực lên giá.

Một thương nhân tại Bangkok cho hay, Indonesia thông báo vụ mùa bội thu và sẽ giảm nhập khẩu, trong khi Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ xả kho dự trữ.

Nội các Thái Lan đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 106 tỷ baht (3,26 tỷ USD), bao gồm các khoản chi trực tiếp và bảo lãnh vay vốn, nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa và bình ổn giá, một quan chức cho biết.

Trong khi đó, nhập khẩu gạo của Bangladesh tăng lên mức cao nhất trong 7 năm, đạt 1,44 triệu tấn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025, do lũ lụt làm giảm sản lượng trong nước. Đây là khối lượng nhập khẩu lớn nhất kể từ năm tài chính 2017-2018, khi đó Bangladesh nhập khẩu tới 3,16 triệu tấn./.