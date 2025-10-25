Vinahud: Lỗ nặng quý III/2025, cổ phiếu VHD bị hạn chế giao dịch

(TBTCO) - Trong quý III/2025, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã CK: VHD) tiếp tục báo lỗ trong quý thứ 10 liên tiếp.

Nguồn: BCTC quý III/2025 của Vinahud

Cụ thể, trong quý III/2025, doanh thu thuần của Vinahud đạt 7,58 tỷ đồng, giảm 85,55% so với cùng kỳ. Cùng với đó giá vốn cũng giảm 86,23% so với cùng kỳ về mức 6,87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí tài chính vẫn lớn, dẫn tới việc lợi nhuận sau thuế công ty đạt âm 22,37 tỷ đồng, tăng 56,33% so với cùng kỳ, ghi nhận quý thứ 10 báo lỗ liên tiếp.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Vinahud vỏn vẹn đạt 29,58 tỷ đồng, giảm 82,79% so với cùng kỳ, lợi nhuận lũy kế đạt âm 79,77 tỷ đồng, tăng 50,62% so với cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, tính đến hết tháng 9/2025, nợ phải trả của Vinahud đã giảm khoảng 560 tỷ đồng, chủ yếu do giảm khoản vay và nợ thuê tài chính.

Trong đó, chủ yếu là việc thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng (Mê Linh Thịnh Vượng) với giá chuyển nhượng 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính phát sinh từ hoạt động này là 130 tỷ đồng, nhờ đó, Vinahud đã tất toán khoản vay (gốc 760 tỷ đồng) tại một ngân hàng.

Tuy nhiên, liên quan đến việc thoái vốn này, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2024 khi cho biết không thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến về tính hợp lý của khoản lãi chuyển nhượng này, cũng như ảnh hưởng đến các chỉ tiêu có liên quan dến Báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có).

Dù bán dự án, Vinahud vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Việt Dương

Điểm đáng chú ý, đơn vị nhận chuyển nhượng được biết đến chính là Công ty CP Mê Linh Homes (tên cũ là CTCP VNC Construction), một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái R&H Group của Chủ tịch Vinahud Trương Quang Minh.

R&H Group cũng là đơn vị từng bán lại cổ phần tại Mê Linh Thịnh Vượng cho Vinahud trong thương vụ diễn ra vào năm 2023.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu VHD của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 27/10/2025.

Nguyên nhân là do Vinahud chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Theo đó, cổ phiếu VHD bị hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần từ ngày 27/10/2025.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quyết định nêu trên, Vinahud phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Trong một diễn biến khác, mới đây Vinahud vừa có văn bản thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty.

Theo đó, doanh nghiệp đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Việt Anh kể từ ngày 8/10/2025.

Ở chiều ngược lại, Vinahud bầu bổ sung ông Bùi Thanh Sơn làm Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được biết, ông Bùi Thanh Sơn có trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

Ngoài ra, Vinahud cũng đã miễn nhiệm chức vụ Thanh viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Miền, đồng thời bầu bổ sung bà Phạm Thanh Huyền vào vị trí này trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các quyết định về nhân sự nêu trên được các cổ đông của Vinahud thông qua tại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 8/10/2025.