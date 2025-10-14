Thoái vốn khỏi Grand Mercure Hội An, Vinahud liệu đã thoát khó?

(TBTCO) - Thông qua chủ trương thoái vốn khỏi Công ty CP Đầu tư xây dựng Xuân Phú Hải, "rút chân" khỏi dự án Grand Mercure Hội An để trả nợ ngân hàng, giảm áp lực tài chính, tuy vậy, bức tranh hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (mã CK: VHD) vẫn còn nhiều điểm tối.

Áp lực nợ vay đang đè nặng Vinahud

Sẽ bán dự án Grand Mercure Hội An

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang gặp khó khăn về tài chính liên quan đến các khoản vay nợ ngân hàng trong các thương vụ mua/bán chuyển nhượng dự án với hệ sinh thái R&H Group của chính Chủ tịch HĐQT Công ty Trương Quang Minh.

Trước đó, đại hội lần đầu vào ngày 22/8 của doanh nghiệp không đủ điều kiện tiến hành, nên Đại hội phải diễn ra lần 2 với sự tham gia của 13 cổ đông, đại diện cho 43,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo của ban lãnh đạo doanh nghiệp, năm 2024 thị trường bất động sản và ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án đầu tư bị ngưng trệ, chậm tiến độ dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Vinahud không đạt mục tiêu. Các khoản nợ cũng khiến cho công ty đối mặt với áp lực về chi phí tài chính.

Trong bối cảnh đó, Vinahud đã thực hiện thoái 100% vốn tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng (Mê Linh Thịnh Vượng) với giá chuyển nhượng 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính phát sinh từ hoạt động này là 130 tỷ đồng, nhờ đó, Vinahud đã tất toán khoản vay (gốc 760 tỷ đồng) tại một ngân hàng.

Điều đáng lưu ý, hai thương vụ vay ngân hàng để M&A tháng 4-5/2023 diễn ra không lâu trước khi 3 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 2.500 tỷ đồng của Công ty cổ phần Tập đoàn R&H đáo hạn (từ ngày 14/4 - 3/5/2023).

Trước đó, năm 2023, Vinahud nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng, doanh nghiệp đang sở hữu 27,8 triệu cổ phần Prime Land (tương ứng tỷ lệ 39,732%), qua đó gián tiếp sở hữu 39,732% cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản Prime Land (chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Làng Hoa Tiền Phong tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Mục tiêu của doanh nghiệp là xây dựng khu nhà ở với diện tích khoảng 40 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 3.864,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án sau đó đã không thể triển khai theo kỳ vọng còn áp lực lãi vay phải trả quá lớn đã khiến Vinahud liên tục rơi vào tình trạng báo lỗ.

Cùng thời điểm, Vinahud cũng vay vay ngân hàng để thanh toán 987,5 tỷ đồng cho việc mua lại 83% phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends (Friends) cũng từ R&H Group.

Chính vì vậy, tại ĐHĐCĐ thường niên lần này, sau khi đã chuyển nhượng để thanh toán khoản nợ mua lại Mê Linh Thịnh Vượng, Vinahud tính toán tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends (Xây dựng Friends) với giá chuyển nhượng không dưới 1.200 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Đại hội, Vinahud cũng xin ý kiến cổ đông và thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần chi phối tại CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Phú Hải (Xuân Phú Hải), với giá chuyển nhượng không dưới 286 tỷ đồng. Hiện tại Vinahud đang nắm trực tiếp 49% tại Xuân Phú Hải.

Kết hợp với việc Xây dựng Friends đang nắm 50,99% Xuân Phú Hải, đồng nghĩa nếu thoái thành công Vinahud sẽ rút vốn hoàn toàn tại dự án Grand Mercure Quảng Nam.

Được biết, dự án Grand Mercure Hội An được Vinahud mua lại từ năm 2021 ngay sau khi Vinaconex thoái vốn, thay vào đó là sự xuất hiện của nhóm cổ đông mới tới từ R&H Group. Thời điểm ra mắt, Ban lãnh đạo của VHD cho biết, dự án sẽ gồm 118 căn biệt thự, 338 căn hộ nghỉ dưỡng và 452 căn hộ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, doanh thu dự kiến đạt hơn 4.500 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh doanh khách sạn), tuy nhiên, quá trình triển khai dự án liên tục gặp nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý cũng như các tác động khác khiến kết quả kinh doanh không được như ý muốn.

Dự án Grand Mercure Hội An

Vẫn chưa hết khó?

Theo kế hoạch thông qua tại Đại hội, năm 2025, Vinahud đặt mục tiêu tổng doanh thu trên 248 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 13 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết, các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp được xác định là trung và dài hạn nên cần thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý, xây dựng và bán hàng.

Trong đó, khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam tại xã Quang Tiến, TP. Hòa Bình (nay là xã Thịnh Minh, Phú Thọ) công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành và hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Dự án Viên Nam có quy mô 65 ha, Vinahud đang phối hợp với các liên danh nhà đầu tư để cùng thực hiện các công việc phát triển dự án, mục tiêu tạo ra dòng tiền trong giai đoạn 2025 - 2027.

Tuy vậy, việc triển khai dự án này đặt ra nhiều dấu hỏi khi tình hình tài chính của Vinahud vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi chỉ sở hữu 35% tại dự án, chưa đạt tỷ lệ chi phối, trong khi trong các đối tác còn lại chiếm 65% có BGI, thành viên Bamboo Capital – Tập đoàn cũng đang gặp nhiều khó khăn tài chính sau một vài biến cố vừa qua.

Kết thúc quý II/2025, Vinahud đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế lên tới hơn 374,4 tỷ đồng, gần bằng vốn góp của chủ sở hữu. Qua đó khiên vốn chủ sở hữu còn vỏn vẹn hơn 33,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên tới gần 3.768 tỷ đồng, trong đó, riêng riêng nợ ngắn hạn phải trả là hơn 2.571 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ thuê tài chính, phải trả ngắn hạn và người mua trả tiền trước.

Ở chiều ngược lại, mặc dù tài sản ngắn hạn ghi nhận hơn 3.115 tỷ đồng, nhưng các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho đã chiếm tới gần 99% tài sản ngắn hạn, đồng thời tiền và các khoản tương đương tiền chỉ vỏn vẹn hơn 3 tỷ đồng.

Một vấn đề khác, liên quan đến thanh lý khoản đầu tư vào Mê Linh Thịnh Vượng ghi nhận lãi được Ban lãnh đạo Vinahud báo cáo tại Đại hội vừa qua, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2024 khi cho biết không thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đưa ra ý kiến về tính hợp lý của khoản lãi chuyển nhượng này, cũng như ảnh hưởng đến các chỉ tiêu có liên quan dến Báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có).

Lưu ý rằng, đơn vị nhận chuyển nhượng được biết đến chính là Công ty CP Mê Linh Homes (tên cũ là CTCP VNC Construction), một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái R&H Group nêu trên của Chủ tịch Vinahud Trương Quang Minh./.