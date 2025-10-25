(TBTCO) - Ngày 25/10/2025, UBND phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp 2025 nhằm hỗ trợ kết nối tín dụng cho doanh nghiệp, bình ổn giá và thúc đẩy chuyển đổi số góp phần kích cầu tiêu dùng, ổn định thị trường và tạo dòng vốn luân chuyển trong khu vực kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi và áp lực chi phí sản xuất tăng cao, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh vẫn gặp khó khăn về dòng vốn, đầu ra hàng hóa và khả năng chuyển đổi số. Nắm bắt thực tế đó, chính quyền phường Bình Tiên đã chủ động “đi cùng doanh nghiệp”, tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp 2025 với định hướng kết nối tài chính - thương mại - công nghệ, giúp khu vực kinh tế địa phương vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn.

Ngày 25/10, UBND phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp 2025 nhằm hỗ trợ kết nối tín dụng, bình ổn giá và thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo ông Võ Ngọc Ẩn / Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh, ngày hội được tổ chức theo phương châm “Ba kết nối”: Doanh nghiệp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp, và doanh nghiệp với người tiêu dùng.

“Thông qua ngày hội giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh kết nối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh trong dịp cuối năm. Đồng thời, phường mong muốn kích cầu tiêu dùng, đưa sản phẩm chất lượng, giá ổn định đến người dân, góp phần hưởng ứng phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” - ông Ẩn nhấn mạnh.

Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động xúc tiến thương mại và bán hàng bình ổn giá quý IV/2025, kết hợp chiến dịch “Shopping Season”. Đây được xem là giải pháp kép – vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, luân chuyển hàng tồn, vừa góp phần bình ổn giá cả, kích cầu tiêu dùng cuối năm, nhất là trong bối cảnh sức mua của người dân dự báo tăng mạnh.

Ông Trần Lê Nguyên Khang - Phó Ban quản lý hệ thống bán lẻ Satra, Giám đốc Centre Mall Võ Văn Kiệt cho biết: "Satra luôn triển khai các chương trình bình ổn giá, cung cấp sản phẩm hợp lý và có ‘tích xanh trách nhiệm’. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp theo kế hoạch cả năm, nhờ đó dù nhu cầu tăng cao vào cuối năm, giá cả vẫn ổn định, đảm bảo lợi nhuận doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng".

Cũng theo ông Khang, Satra dự kiến sức mua quý IV tăng 20 - 25%, do đó doanh nghiệp đã chủ động dự trữ nguồn hàng thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh trưng bày sản phẩm “tích xanh trách nhiệm” nhằm quảng bá hàng Việt có nguồn gốc rõ ràng và giá cả phù hợp.

Các hoạt động trên phù hợp với định hướng của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát triển kinh tế số và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh; qua đó giúp họ tiếp cận dòng vốn tín dụng chính thức và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Việc kết nối chính quyền - doanh nghiệp - ngân hàng tại cấp cơ sở như Bình Tiên được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi phục hồi kinh tế đô thị, giúp hình thành hệ sinh thái kinh tế địa phương năng động, hiện đại và bền vững./.