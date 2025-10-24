Ngày 24/10: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh, gạo ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (24/10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Thị trường giá gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, lúa tươi đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, giá lúa OM 18 (tươi) giảm 300 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/; lúa OM 5451 (tươi) giảm 100 đồng/kg…

Gúa lúa tươi hôm nay đồng loạt giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay giảm 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 4.800 - 5.000 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, thương lái ngưng mua nhiều, giao dịch ít, giá biến động. Tại An Giang, Cần Thơ, lượng ít, giao dịch chốt mua bán mới chậm, giá lúa tươi giảm.

Tai Đồng Tháp, giao dịch cầm chừng, đầu ra yếu, thương lái hỏi mua ít, giá biến động nhẹ. Tại Vĩnh Long, nguồn lúa thu hoạch ít, sức mua chậm, giá vững. Tại Tây Ninh, giao dịch lúa lai rai, giá lúa vững.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 7.700 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá một số gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 435 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 309 - 313 USD/tấn ; gạo Jasmine giá dao động 479 - 483 USD/tấn (giảm 6 USD/tấn)./.