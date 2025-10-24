(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc mạnh mẽ, phát triển bền vững lĩnh vực bất động sản không còn là khẩu hiệu mà đang trở thành tiêu chuẩn mới của các doanh nghiệp Việt Nam.

Cần Giờ “thức giấc” với siêu đô thị ESG++

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng môi trường trở thành thách thức toàn cầu, ESG – viết tắt của Environment (Môi trường) – Social (Xã hội) – Governance (Quản trị) – được xem là bộ tiêu chuẩn mới cho sự phát triển bền vững của bất động sản Việt Nam. Mô hình này được các nhà đầu tư quốc tế coi là “bộ lọc vàng” để đánh giá hiệu quả, tính minh bạch và tác động xã hội của một dự án.

Tại Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Vingroup đã triển khai xây dựng dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ từ tháng 4/2025. Theo chuyên gia ESG Nguyễn Thị Hương Thu, dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn BREEAM Communities của Anh, hệ thống chứng nhận quốc tế lâu đời và khắt khe nhất trong lĩnh vực công trình xanh.

Công trường dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. (Ảnh: Yến Nhi)

Từ quy hoạch giao thông xanh, năng lượng tái tạo, tái chế nước mưa – rác thải, đến việc thiết lập Trung tâm điều hành ESG tích hợp AI theo dõi chất lượng không khí, Vinhomes Green Paradise đang tạo ra mô hình quản trị đô thị thông minh, phát thải thấp đầu tiên của Việt Nam.

“Khi cư dân sống trong một môi trường chất lượng tốt, họ sẽ trở thành những người có ý thức bảo vệ thiên nhiên và cùng nhau xây dựng cộng đồng bền vững. Đó là giá trị lâu dài mà một đô thị ESG++ mang lại”, bà Nguyễn Thị Hương Thu nhấn mạnh.

Từ góc độ địa kinh tế, Cần Giờ là khu vực duy nhất của TP. Hồ Chí Minh có biển và rừng ngập mặn. Đồng thời được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới rộng 75.000 ha. Theo kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Cần Giờ đang ở “thời khắc của Phú Mỹ Hưng năm 1995” – nơi hạ tầng sắp tạo ra một chu kỳ phát triển mới

Cụ thể, những dự án hạ tầng đang được đốc thúc đầu tư như cầu Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao Phú Mỹ Hưng – Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành…. Khi hoàn thành, những công trình này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM xuống Cần Giờ chỉ còn 15–20 phút.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cũng cho rằng, từ đầu năm đến nay, lượng tìm kiếm về Cần Giờ đã tăng gấp 3 lần. Trong đó người dùng từ Hà Nội chiếm tỷ lệ cao nhất trong 5 năm qua. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút không chỉ ở phía Nam mà còn trên phạm vi toàn quốc.

Theo các chuyên gia, phát triển bền vững trở thành “tài sản” mới của bất động sản Việt Nam

Không chỉ tạo động lực phát triển cho khu vực, dự án còn được kỳ vọng tạo ra sự phát triển cho chính địa phương. Theo bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, dự án lấn biển và hạ tầng đồng bộ sẽ là cú hích giúp người dân Cần Giờ thấy rõ lợi ích kinh tế, thương mại, du lịch và cải thiện đời sống.

Đón chuẩn sống mới

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng Giám đốc Vietnam Groove – đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ cho biết, đây là lần đầu tiên các đơn vị môi giới phải được đào tạo về ESG để hiểu tinh thần của dự án. Bởi các sàn bây giờ không chỉ bán sản phẩm, mà còn lan tỏa chuẩn sống xanh, sinh thái và tái sinh đến khách hàng.

Từ góc nhìn thị trường, bà Hằng cũng cho biết, nhiều khách hàng bày tỏ mong muốn về hưu ở Cần Giờ, nơi có rừng ngập mặn và biển, khí hậu trong lành và nhiều oxy. Hơn nữa, với sự phát triển của hạ tầng trong thời gian tới, đây không chỉ là ngôi nhà thứ hai (second home) mà có thể trở thành ngôi nhà đầu tiên (first home) trong tương lai gần.

Đáng chú ý là mới đây, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh vừa báo cáo UBND Thành phố về đề xuất nghiên cứu đầu tư Dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) do Tập đoàn Vingroup trình.

Sau khi tiếp nhận đề xuất ban đầu của Tập đoàn Vingroup, Sở Tài chính đã làm việc với nhà đầu tư cùng các sở, ngành, địa phương liên quan để lấy ý kiến. Qua tổng hợp ý kiến thì hầu hết các sở, ngành đều ủng hộ việc nghiên cứu Dự án.

Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thống nhất ủng hộ việc nghiên cứu Dự án và đề nghị bổ sung Dự án vào đồ án quy hoạch chung của TP.HCM mới và các đồ án quy hoạch liên quan khác. Còn Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đánh giá đề xuất đầu tư dự án là cần thiết, nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông đường bộ giữa khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu…

Từ ý kiến ủng hộ của các sở, ngành, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét cho phép Vingroup được nghiên cứu đầu tư dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu với một số điều kiện đi kèm. Các điều kiện cụ thể được đưa ra gồm: doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn tự có của mình và tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu Dự án. Thời gian nghiên cứu dự án là 12 tháng.