Thuế tỉnh Tây Ninh nhanh chóng triển khai chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh chủ trì cuộc họp để Đề án 3389 triển khai kịp thời, hiệu quả. Ảnh: CTV

Triển khai quyết liệt bằng nhiều giải pháp

Thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-BTC ngày 06/10/2025 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, ngày 22/10/2025, Thuế tỉnh Tây Ninh tổ chức cuộc họp triển khai Đề án này đến toàn ngành, với sự tham dự của lãnh đạo Thuế tỉnh, lãnh đạo các phòng, lãnh đạo và công chức Thuế cơ sở, cùng đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tinh Tây Ninh nhấn mạnh, việc Bộ Tài chính ban hành Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, hướng tới một hệ thống thuế minh bạch, công bằng và hiện đại, phù hợp với định hướng chuyển đổi số ngành Tài chính – Thuế.

Song song đó, Thuế tỉnh Tây Ninh xác định, việc triển khai Đề án không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm 2025, mà còn là bước chuẩn bị nền tảng cho mô hình quản lý thuế hiện đại, bền vững trong thời gian tới.

Đồng thời, thông qua cuộc họp, Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh cũng gợi ý cho các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng xây dựng đầy đủ, cụ thể các gói giải pháp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, thủ tục đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho các hộ kinh doanh.

Tại cuộc họp, đại diện phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác giới thiệu các nội dung chính của Đề án 3389 như mục tiêu, lộ trình và thời gian thực hiện. Đồng thời trao đổi chi tiết với các Thuế cơ sở về quy trình rà soát, phân loại, tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Các đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử như (MISA, VNPT, Viettel,…) đã giới thiệu các ứng dụng kế toán phù hợp cho hộ kinh doanh, đặc biệt là giải pháp Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tích hợp trực tiếp với phần mềm kế toán, giúp hộ kinh doanh dễ dàng ghi nhận doanh thu, chi phí và lập tờ khai thuế theo quy định mới.

Đại diện các ngân hàng thương mại (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Sacombank,…) cũng chia sẻ những giải pháp mở tài khoản ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện cho hộ kinh doanh; giới thiệu các gói ưu đãi phí, dịch vụ hỗ trợ giao dịch điện tử, nhằm khuyến khích hộ kinh doanh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý dòng tiền minh bạch và thuận lợi cho việc xác định nghĩa vụ thuế.

Sau 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh thu ngân sách 34.189,329 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương giao và 107,4% dự toán địa phương giao. Ảnh: Kỳ Phương

Lộ trình rõ ràng, mang lại nhiều lợi ích cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các Thuế cơ sở cho biết: việc chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người nộp thuế minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng tiếp cận tín dụng ngân hàng và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên, đây cũng là quá trình đòi hỏi thời gian, sự hướng dẫn cụ thể và đồng hành chặt chẽ của cơ quan thuế.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Tây Ninh khẳng định sẽ chủ động, linh hoạt và đồng hành cùng người nộp thuế trong suốt quá trình chuyển đổi. Mục tiêu cuối cùng là tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh, đảm bảo việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và kế toán đơn giản, dễ thực hiện, đồng thời đáp ứng yêu cầu minh bạch, công bằng của nền kinh tế hiện đại.

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, đồng thời thiết lập các tổ hỗ trợ chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm, ngân hàng để tư vấn, cài đặt và hướng dẫn sử dụng miễn phí cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu triển khai.

Trên tinh thần “chạy đua công việc một cách hiệu quả nhất”, Thuế tỉnh Tây Ninh đã thực hiện quán triệt tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án 420 của Tổng Cục Thuế ( Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” ) sớm nhất.

Ngoài ra, Thuế tỉnh cũng chỉ đạo các Thuế cơ sở cần tập trung thực hiện ngay việc: lập danh sách tất cả các hộ khoán đang quản lý phân công cụ thể cho tổ, công chức tăng cường phối hợp với UBND xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đến từng hộ, cá nhân kinh doanh nhằm thông suốt về chủ trương chuyển đổi thuế khoản sang phương pháp kê khai hoặc chuyến lên doanh nghiệp. Gửi thư ngỏ đến từng người nộp thuế để thông tin về chủ trương việc chuyển đổi phương pháp quản lý thuế để cho các hộ chủ động và chuẩn bị.

Về mục tiêu phải đảm bảo 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai hoặc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Đảm bảo 100% các đối tượng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện từ khởi tạo từ máy tỉnh tiền phải thực hiện đăng ký và sử dụng.

Đến ngày 30/11/2025 đảm bảo 80% hộ kinh doanh áp dụng phương pháp khoán chuyển sang phương pháp tự khai, tự nộp thuế hoặc chuyển lên doanh nghiệp.

Đến ngày 15/12/2025 đảm bảo 100% hộ kinh doanh áp dụng phương pháp khoán chuyển sang phương pháp tự khai, tự nộp thuế hoặc chuyển lên doanh nghiệp.