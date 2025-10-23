Hơn 2,5 ha đất tại số 54 đường Tố Hữu của MIC được chuyển đổi mục đích sử dụng

(TBTCO) - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 5262/QĐ-UBND cho Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã CK: MIG) chuyển mục đích sử dụng hơn 2,5 ha đất tại số 54 đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ để thực hiện Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC Tower.

Vị trí dự án. Ảnh: Internet

Vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn bởi các mốc từ 1 đến 36, 36A, 53A, 54 đến 60, 1 (thửa 1) và mốc từ 45A, 46 đến 48, 52, 52A, 45A (thửa 2) tại bản vẽ tổng mặt bằng lập vào tháng 8/2015, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận.

TP Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội quản lý, sử dụng đối với phần diện tích 208 m2 đất (khu V) theo quy định, phối hợp cùng MIC và CTCP Đầu tư MIC (MIC Invest) thực hiện đăng ký biến động xác nhận thay đổi về sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

MIC và Công ty Cổ phần Đầu tư MIC chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của toàn bộ hồ sơ, tài liệu trong quá trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời phải phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn tất các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất.

Hai doanh nghiệp này có trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích đất được giao đúng mục đích, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, tuân thủ quy chuẩn xây dựng Việt Nam và không được chuyển nhượng hoặc giao đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND thành phố chấp thuận.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Cục Thuế TP Hà Nội và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND phường Đại Mỗ được yêu cầu thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị liên quan, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và báo cáo UBND Thành phố theo thẩm quyền.

Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở - MIC Tower được MIC đưa vào kế hoạch đầu tư từ năm 2010, với tên gọi dự án D47. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý nên dự án chưa được triển khai cho đến tận thời điểm hiện tại.

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Nam Từ Liêm, khu đất nói trên được bố trí cho dự án tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở MIC Tower.

Dự án được quy hoạch sẽ xây dựng công trình trụ sở văn phòng, kết hợp trung tâm thương mại và nhà ở trên diện tích 19.892 m2, mật độ xây dựng 47%, chiều cao 3 - 42 tầng, diện tích sàn 149.659 m2.

Được biết, theo báo cáo tài chính quý III/2025 của MIC, trong các khoản phải thu ngắn hạn của MIC có 36,8 tỷ đồng tiền trả trước chi phí thiết kế dự án D47. Tính đến ngày 30/9, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của MIC khoảng 385,1 tỷ đồng, phần lớn trong đó là chi phí của dự án D47 với 303,8 tỷ đồng.