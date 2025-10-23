Ngày 23/10: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên tăng

Giá heo hơi hôm nay (23/10) tăng nhẹ tại một số tỉnh miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Bắc ổn định quanh mức 51.000 - 55.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua heo hơi trên cả nước dao động trong mức 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Hiện giá thu mua heo hơi trên cả nước dao động trong mức 50.000 - 54.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ổn định. Theo đó, các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vẫn duy trì mức cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg. Mức 54.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng và Ninh Bình. Một số địa phương gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên thu mua quanh mức 53.000 đồng/kg, còn Lai Châu hiện đang giữ mức thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì ổn định, dao động quanh 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay biến động nhẹ ở một địa phương. Cụ thể, thị trường Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh khác vẫn duy trì giá ổn định: Thanh Hoá, Nghệ An giữ mức cao nhất khu vực 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Huế, Lâm Đồng cùng đạt 52.000 đồng/kg.

Còn nhóm địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa tiếp tục thu mua ở mức 51.000 đồng/kg. Gia Lai hiện là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng rải rác nhiều nơi. Cụ thể, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt ghi nhận mức 52.000 đồng/kg, 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá heo hơi tại Cà Mau tăng mạnh 2.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 53.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực.

Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang và TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên giá, cùng ở mức 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg, với xu hướng tăng nhẹ tại nhiều tỉnh./.